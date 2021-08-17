طالبان تتخذ قرارا صادما بخصوص حركة الطيران في مطار كابول.. فيديو

عرضت قناة سكاى نيوز عربية أن حركة طالبان قررت تأجيل جميع الرحلات في مطار كابل مؤقتا.



وكشفت القناة أن إدارة الطيران المدني الأفغانية كشفت أن العمل جار لمعالجة بعض المشاكل التقنية وإعادة الأمر داخل المطار إلى طبيعته، وطالبت الأفغانَ بعدم التوجه إلى المطار.

العثور على جثة أفغاني تشبث بطائرة عسكرية أقلعت من كابول

وفى وقت سابق عثرت القوات الأمريكية على جثة أفغاني في معدات الهبوط لطائرة نقل أمريكية من طراز C-17 بعد ساعات من إقلاعها من مطار كابول، وذلك بعد أن تشبث يائسًا فيها للهروب من حركة طالبان.

و ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه تم العثور على جثة الأفغاني في معدات هبوط الطائرة بعد فترة طويلة من إجبار الطيارين على الهبوط اضطرارياً في بلد مجاور.

وأضافت المصادر أن الجثة جعلت الطائرة غير صالحة للعمل مؤقتًا، لافتين إلى أنه يُعتقد أن الشخص قد صعد على معدات الهبوط وحاول الابتعاد قبل أن تغادر الطائرة في محاولة يائسة للفرار من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وكانت مقاطع فيديو صادمة أظهرت حشودًا من الأفغان يطاردون طائرة أمريكية عند إقلاعها، فيما تمكن البعض من التشبث بها.

وفي مشهد مروع، تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مقطع فيديو سقوط مواطنين أفغان تشبثوا بعجلات طائرة في مطار كابل، عقب محاولتهم الفرار من أفغانستان.

وظهر في الفيديو المتداول، سقوط مواطنين من طائرة مُقلعة، وذلك بعد أن كانوا يمسكون بإحكام في عجلاتها، قبل أن يطيروا فوق المنازل.



