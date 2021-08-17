أحمد فهمي يكشف عن مجموعه في الثانوية العامة

سخر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه بتويتر من من مجموعه 99.8 % في الثانوية العامة قبل أن يتوجه لعالم التمثيل.

وكتب أحمد فهمي عبر تويتر قائلا "مش عارف ده مجموعي ف الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول".

يذكر أن الفنان أحمد فهمي أكد في تصريح خاص لـ صدى البلد أنه يجري تحضيرات لمسلسل "السفاح" الذي سيتعاون فيه مع المخرج أحمد علاء.

وأضاف أحمد فهمي: "نحن في مرحلة اختيار باقي طاقم العمل حيث نفاضل بين العديد من الأسماء".

وتابع أحمد فهمي: "أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة «سفاح الجيزة».



وأكد أحمد فهمي: "المسلسل سيكون من 8 حلقات وسيتم عرضه على منصة شاهد".



وعن موقفه من المشاركة في دراما رمضان المقبل قال: "لم أستقر على خوض السباق الرمضاني المقبل من عدمه ومعي اكثر من مسلسل .. سأحدد من خلالها خوض السباق أم لا ".