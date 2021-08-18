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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 -8 2021

ارشيفية
ارشيفية

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

عيار 24  896 إلى 898
عيار 22  821 إلى 823
عيار 21  784 إلى 786
عيار 18  672 إلى 674
عيار 14  523 إلى 524
عيار 12 448 إلى 449
الاونصة 27,866 إلى 27,937
الجنيه الذهب 6,272 إلى 6,288
الكيلو 896,000 إلى 898,286

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

سعر الذهب اليوم الأربعاء سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الجرام من عيار 18

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