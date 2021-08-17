برلمانى يطالب بمناقشة قانون المسئولية الطبية خلال دور الانعقاد الثاني

شدد النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب،على ضرورة مناقشة قانون المسؤولية الطبية وإدراجه ضمن الاجندة التشريعية للمجلس في دور الانعقاد القادم.

و أشار" أبوالعلا" في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” ان اقرار القانون قد يسبقه حوار مجتمعي حقيقي بين اطراف القانون يعقبه اصدار تشريع يحقق مصلحة الجميع.



و قال عضو مجلس النواب، إن رأي اللجنة العليا الواردة في القانون استشاري و انه لا تدخل في اعمال القضاء



و لفت إلى أهمية أن يكون للمنشاة او الطبيب صندوق التامين ضد الاخطار موضحا ان جزء من الموارد المالية للطبيب يتم دفع جزء منها لتعويض المريض حال حدوث خطا طبي مهني,

و تابع ابو العلا ، ان من حق الاطراف المختلفة وفقا للقانون ان تتقدم بالتظلم بما يحفظ حقوق جميع الاطراف موضحا ان تعطيل مناقشة القانون يرجع الى الجدل و الشائعات التي صدرت ضد التشريع.

ويقر مشروع القانون، إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

الجدير بالذكر ان القانون سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، موضحا أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.