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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة زياد العليمي وآخرين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة

صدى البلد

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، بتهمة نشر أخبار كاذبة، بجلسة اليوم الأربعاء.

طالب دفاع المتهمين وعلى رأسهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس بتمكينه من الحصول علي صورة رسمية من أوراق الاتهام، لتجاوز أوراقها 1500 صفحة، واحتواء ملف الدعوي علي مقاطع مصورة وصوتية، وطالب بتشكيل لجنة فنية وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، للوقوف على حقيقة نشر المتهمين مقالات أو مقاطع مصورة، عليها.وأنكر المتهمون كافة ما نسبته إليهم نيابة أمن الدولة، من اتهامات عم نشر أخبار كاذبة.

كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2012، وهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي.

محكمة الجنايات مجمع محاكم جنوب القاهرة محاكم جنوب القاهرة

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