عاجل
محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: نائب المحافظ تشارك في اجتماع مجلس المحافظين وتفتتح أعمال مشروع "الطفولة المبكرة" بقرية المنيرة بالخارجة وتتابع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هاشتاج #الجيش_المصري يتصدر تويتر ومغردون: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأنقذوا مصر تعرف على أبرز الأحداث داخل محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة رغم إزالتها لصوره على انستجرام.. أليكس رودريجيز ممتن لحياته المذهلة مع جينيفر لوبيز محافظ أسوان يلتقى أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الجذام ويؤكد دعم المحافظة لجهودهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول سيدة بلياتشو تقدم ألعاب لإسعاد الأطفال

أول سيدة بلياتشو فى مصر .. هدفها تعليم الأطفال وإرشاد الأمهات|فيديو

ميرفت ملاك، أول بلياتشو
ميرفت ملاك، أول بلياتشو سيدة فى مصر

كشفت ميرفت ملاك، أول سيدة بلياتشو فى مصر، عن كواليس عملها كأول بلياتشو نسائي فى مصر يطلق عليه "شيكو"، مؤكدة أن الهدف من عملها هو توصيل سلوكيات الأطفال بطريقة سهلة وبسيطة، و إرشاد الأمهات وعدم إعطاء أوامرهم لأطفالهم.

قالت «ميرفت ملاك» خلال حوارها ببرنامج «ست الستات» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنها أول  بلياتشو فى مصر، وكان لايوجد زي بلياتشو للنساء فى مصر، متابعة : «كان صعب البنت تعمل حاجة.. بس فكرت إن دلوقتي ممكن البنت تشتغل سواق ميكروباص وكل المهن المختلفة».

وأضافت «ميرفت ملاك»  أنها واجهت صعوبة فى عمل الميك آب الخاص بشخصية شيكو، إلا أنها لديها رغبة فى التعامل مع الأطفال بتلك الطريقة، موضحة أنها لم تتزوج حتى الآن.

أول سيدة بلياتشو تقدم ألعاب لإسعاد الأطفال بالمستشفيات

وأوضحت «ميرفت ملاك»  أنها  كانت تريد عمل البلياتشو لمساعدة المجتمع على تربية الأطفال، إلى جانب الضحك والترفيه، معقبة: "فى الأول بنضحك ونهرج ثم أتي بسلوكيات خاصة بي".

وأشارت ميرفت ملاك إلى أنها تعمل ذلك من أجل إسعاد الأطفال، وتعمل في هذا المجال منذ 15 عامًا، لرسم البهجة على وجوه الأطفال، منوهة إلى أنها تذهب لـ المستشفيات مثل 57357، وجميع مستشفيات مصر.

ولفتت إلى أن تقوم بزيارة مستشفى 57 كل شهر لإسعاد الأطفال، معربة عن سعادتها لما تفعله لـ الأطفال، خاصة أنها متفرغة لـ إسعاد الأطفال.

ميرفت ملاك شيكو ست الستات صدى البلد بلياتشو

ترشيحاتنا

دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحوائج .. أدعية زيادة الرزق وفك الكرب

الزمالك يقترب من الدرع.. ترتيب الدوري المصري

مش جديد على الرئيس.. البطلة الأولمبية جيانا فاروق تكشف وصية السيسي لها

لخلافات ثأرية.. الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين في قنا

في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. قصة هجومه على مقالب رامز جلال

منع الممارسات الاحتكارية أهمها .. تعرف على أهداف جهاز حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ