أول سيدة بلياتشو فى مصر .. هدفها تعليم الأطفال وإرشاد الأمهات|فيديو

أول سيدة بلياتشو تقدم ألعاب لإسعاد الأطفال

كشفت ميرفت ملاك، أول سيدة بلياتشو فى مصر، عن كواليس عملها كأول بلياتشو نسائي فى مصر يطلق عليه "شيكو"، مؤكدة أن الهدف من عملها هو توصيل سلوكيات الأطفال بطريقة سهلة وبسيطة، و إرشاد الأمهات وعدم إعطاء أوامرهم لأطفالهم.

قالت «ميرفت ملاك» خلال حوارها ببرنامج «ست الستات» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنها أول بلياتشو فى مصر، وكان لايوجد زي بلياتشو للنساء فى مصر، متابعة : «كان صعب البنت تعمل حاجة.. بس فكرت إن دلوقتي ممكن البنت تشتغل سواق ميكروباص وكل المهن المختلفة».

وأضافت «ميرفت ملاك» أنها واجهت صعوبة فى عمل الميك آب الخاص بشخصية شيكو، إلا أنها لديها رغبة فى التعامل مع الأطفال بتلك الطريقة، موضحة أنها لم تتزوج حتى الآن.

أول سيدة بلياتشو تقدم ألعاب لإسعاد الأطفال بالمستشفيات

وأوضحت «ميرفت ملاك» أنها كانت تريد عمل البلياتشو لمساعدة المجتمع على تربية الأطفال، إلى جانب الضحك والترفيه، معقبة: "فى الأول بنضحك ونهرج ثم أتي بسلوكيات خاصة بي".

وأشارت ميرفت ملاك إلى أنها تعمل ذلك من أجل إسعاد الأطفال، وتعمل في هذا المجال منذ 15 عامًا، لرسم البهجة على وجوه الأطفال، منوهة إلى أنها تذهب لـ المستشفيات مثل 57357، وجميع مستشفيات مصر.

ولفتت إلى أن تقوم بزيارة مستشفى 57 كل شهر لإسعاد الأطفال، معربة عن سعادتها لما تفعله لـ الأطفال، خاصة أنها متفرغة لـ إسعاد الأطفال.