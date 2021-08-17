عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

 

مشاء الله - زى القمر - الجميلة 

 

جدير بالذكر أنه شاركت الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
 

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


وتستعد لقاء لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.


وتدور أحداث المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قوره ودنيا ماهر بدوري شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

 

 

لقاء الخميسي شريف منير

ترشيحاتنا

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

أخبار الأهلي| أسباب التعادل مع طلائع الجيش.. الهاني سليمان يكشف حقيقة مفاوضات المارد الأحمر.. نبيل الحلفاوي: صراع الدوري كسباق الفروسية

مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا توجد غرامة للرائحة الكريهة داخل السيارة

خطة النواب تضع روشتة للنهوض بالبورصة وتطوير سوق المال

أمريكا وبريطانيا تتفقان على عقد قمة افتراضية لمجموعة السبع بشأن أفغانستان

خبير أسواق المال: 4 محاور لتطوير أداء سوق المال لدعم الاقتصاد الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

العثور على أشلاء بشرية لأفغان تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية أثناء إقلاعها من كابول

انتحار طالبة وتسمم أخرى عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ