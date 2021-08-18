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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش جديد على الرئيس.. البطلة الأولمبية جيانا فاروق تكشف وصية السيسي لها

السيسي
السيسي

عبرت البطلة الأولمبية جيانا فاروق، الحاصلة على الميدالية البرونزية في لعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو2020، عن عميق فرحتها بالتكريم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذا الأمر ليس بجديد على الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وأضافت  جيانا فاروق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء الثلاثاء أن :"مش حاجة جديدة على الرئيس وهو داعم للشباب وتكرمت من الرئيس ثلاث مرات وهو حريص على تواجد الشباب".
 

وتابعت البطلة الأولمبية جيانا فاروق، الحاصلة على الميدالية البرونزية في لعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو2020، أن هذا الأمر يعطينا دفعة معنوية ونريد أن نحقق نتائج وبطولات لأننا عارفين أن الدولة تنتظرنا.
 

وكشفت البطلة الأولمبية جيانا فاروق،  ما دار في لقاء الرئيس السيسي، قائلة:"حضرت والرئيس وصانا نحافظ على مستوانا ونشجّع الشباب على ممارسة الرياضة وهو دائمًا حريص على دعمنا وده سبب وحافز لنا بشكل مستمر".

فيما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبطال مصر الحاصلين على ميداليات أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 بوسام الرياضة .

 

السيسي يمنح اللاعبة فريال أشرف وسام الرياضة من الطبقة الأولى


منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبة فريال اشرف عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في اولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الاولى، وكذلك مدربها السيد هاني شاكر قشطة.

 

بعد تحقيقهما ميداليات في طوكيو..السيسي يمنح جيانا فاروق وعبد الرحمن محمد وسام الرياضة

 


كما منح اللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في اولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها محمد عبد الرجال


ومنح اللاعب عبد الرحمن محمد علي صاحب الميدالية الفضية في اولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه احمد اسامة الجندي.

 

 السيسي يمنح بطل الخماسي الحديث في طوكيو ومدربه وسام الرياضة من الطبقة الثانية

 

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعب احمد اسامة احمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في اولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه عبد الرحمن

 

السيسي يمنح هداية ملاك وسيف حسين وسام الرياضة من الطبقة الثالثة
 

منح  الرئيس عبد الفتاح السيسي  كل من اللاعبة هداية احمد ملاك واللاعب سيف حسين الحائزين علي الميدالية البرونزية في التايكوندو في اولمبياد طوكيو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك المدربين

 

السيسي يمنح كيشو ومدربه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة
 

منح الرئيس يمنح اللاعب محمد ابراهيم السيد (كيشو) صاحب الميدالية البرونزية في المصارعة في اولمبياد طوكيو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربه  محمد احمد.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جيانا فاروق البطلة الاولمبية طوكيو2020 عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية

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