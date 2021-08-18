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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة  ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 17 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

شخصية اليوم في علم الأرقام

 

إذا كنت مولودا في يوم 18 أغسطس يجب تجنب التحدث كثيرًا مع زملائك في المكتب ، خاصة إذا كنت لا تشارك معلوماتك السرية ، فسيكون ذلك أفضل.

 عند الحديث عن الحياة الشخصية ، فإن القطيعة ممكنة مع أحد أفراد المنزل وقد تضطر إلى مواجهة الكثير من الانتقادات بسبب طبيعتك الغاضبة. 

نصيحة

 

عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك عام التحدى  ويجب توخي الحذر الشديد خلال هذه الفترة وتجنب الوثوق بالآخرين على نحو أعمى ، وإلا فقد تنخدع.

 بصرف النظر عن هذا ، اتخذ قراراتك المهمة بحكمة بنفسك و لا تعتمد كثيرا على الآخرين

وتعد هذه المرة غير جيدة لرجال الأعمال. 

في بداية الأسبوع ، قد تكون هناك عقبات في بعض أعمالك. قد تضطر أيضًا إلى تحمل خسائر مالية خلال هذا الوقت.

 يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الأعمال في شراكة إلى تجنب أي نوع من التغيير في الأعمال التجارية. إذا كنت تعمل 

 

حظك هذا الأسبوع برج الأسد على الصعيد العاطفي والمهنى 


هناك احتمال قوي لبعض التغييرات الإيجابية في عملك خلال هذه الفترة و يُنصح أولئك الذين يحاولون الحصول على وظيفة حكومية بالعمل بجدية أكبر. 

من ناحية أخرى ، إذا كنت تقوم بعمل بالفعل ، فأنت بحاجة إلى العمل بطريقة احترافية خلال هذا الوقت. 

 يُنصح بالتحكم في نفسك فيمكن أن يؤدي الغضب والحجج إلى تصعيد الأمر.

 قد تتحسن حالتك المالية خلال هذه الفترة  وبالحديث عن الصحة ، عليك تجنب الطعام الخارجي.

علم الأرقام شخصية اليوم خبيرة الابراج عيد ميلاد عبير فؤاد أغسطس تاريخ ميلاد ما يخبئه لك برجك خبيرة الأبراج عبير فؤاد

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