خطوة بخطوة.. اعرف إزاي تسجل في المرحلة الأولى بموقع التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021.

وأوضحت الوزارة الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

- قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني .

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك .

- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالاً برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا لآخر تعديل قمت به.