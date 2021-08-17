بشرى لطلاب الثانوية العامة.. انخفاض تنسيق القبول بالجامعات يصل إلى 10 %

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه هناك حاجة لتغير ثقافة المجتمع المصري والرأي العام؛ مشيرا إلى أن الشهادة المصرية بات لها قيمتها وكل الطلاب لهم أماكن في الجامعات والمعاهد.

وأكد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إعداد برامج جديدة في الكليات تلبي احتياجات سوق العمل؛ مناشدا الطلاب التمهل قبل التنسيق، وعليهم مطالعة مواقع الكليات المختلفة ومعرفة البرامج الجديدة التي ربما لم يسمعوا عنها من قبل.

وأشار عبد الغفار، أن كل القطاعات أو التخصصات سوف ينخفض تنسيق القبول بها من 6 إلى 10 %، موضحا أن بعض التخصصات أو الكليات قد يزيد فارق القبول بها –انخفاضًا- عن 10 % مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن هذا يحدده ويؤكده حتى اللحظة الأخيرة رغبات الطلاب.

ولفت عبد الغفار،، إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة سوف يقل حتمًا عن العام الماضي؛ مؤكدا على أن تنسيق العام الحالي لا ينطبق على الطلاب الذين التحقوا بالجامعات العام الماضي، حيث إنه هذه درجات العام الحالي حصل عليها الطلاب في ظروف خاصة.



ووجهت الإعلامية عزة مصطفي التهنئة الي الناجحين في الثانوية العامة، مرددا: «استمتعوا بحياتكم سواء المرحلة الحالية أو مرحلة دخول الكليات، مبروك عليكم وعلى اهاليكم».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: «فكرة مقارنة الأبناء بأحد لابد ان تنتهي من قاموس أولياء الأمور .. شجعي أولادك يكونوا افضل وياريت نبطل مقارنة ».

ووجهت كلاما لمن لم يحالفه الحظ في النجاح هذا العام: «لا تحبط .. الخبطة اللى متموتش تقوي»، مطالبة أولياء الأمور الرفق بأبناء حيث ان النجاح في الحياة ليس له علاقة بالثانوية العامة.



فيما يلي نستعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:-

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.

نسبة الحاصلين على اكثر من 95% اقل عن الأعوام السابقة

الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.

تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع

تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة

حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام

النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه

لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات

تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية

كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب.