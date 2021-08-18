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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قانون المرور الجديد حتى الآن يناقش في الجلسة العامة لـ مجلس النواب

مافيش الكلام ده|لا صحة لما يتردد بشأن توقيع غرامة على رائحة السيارة

المرور
المرور

نفى اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ الشرطة المتخصصة، ما تردد خلال الساعات الماضية حول قانون المرور الجديد بـ توقيع غرامة على رائحة السيارة «الكريهة» ، مؤكدا أنه لا صحة في هذا الكلام مطلقا ومستغرب من هذه الأخبار على السوشيال ميديا .


وأكد «مدحت قريطم» خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،  أن وزارة الداخلية تتعامل بشفافية عالية مع المواطنين، وأفضل مثال على هذا التعامل في الملصق الإلكتروني، موضحا أن قانون المرور الجديد مازال يناقش ولم ينفذ حتى الآن.


وأوضح «مدحت قريطم»: أن قانون المرور الجديد  حتى الآن يناقش في الجلسة العامة لـ مجلس النواب، متابعا : «مفيش الكلام ده ولسه شغالين بالقانون القديم زي ما هو ولكن بعض المواقع المشبوهة روجوا لهذه الشائعات والأخبار الكاذبة ضد المواطن بشأن قانون المرور الجديد».


وأشار «مدحت قريطم» إلى أن الملصق الإلكتروني دخل قانون مجلس النواب وأقر بعض العقوبات التي تطبق على المواطنين الذين لم يلتزموا بتركيب الملصق حتى الآن، والعقوبة هي سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوماً، وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، مؤكدا أن وزارة الداخلية ناشدت المواطنين خلال سنتين بتركيب الملصق الإلكتروني .

 

ونوه مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إلى أن بداية من 1 سبتمبر بداية لتطبيق العقوبات المقررة لمن لا يلتزم بتركيب الملصق الإلكتروني، مؤكدا أن سحب رخصة القيادة لمن لم يركب الملصق الإلكتروني.

 

ولفت «مدحت قريطم» إلى أنه تم تخصيص وحدة مرور في العلمين لتشجيع المصيفين في تركيب الملصق الإلكتروني، مؤكدا أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قامت بعمل تسهيلات لتركيب الملصق الإلكتروني فضلا عن عمل فترات مسائية والهدف تيسير الحركة للمواطنين، ومن يرفض تركيب الملصق يعتبر تعطيل لـ مشروع قومي.

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في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكية لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، تهيب وزارة الداخلية مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها تركيب الملصق الإلكتروني.

 

سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته إعتباراً من 18/9/2021 كالتالى :

 

( السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر) .

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