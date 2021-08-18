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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدنيا خلاص هتضحك .. عمرو أديب يحتفل بفوز الزمالك على وادي دجلة

عمرو اديب
عمرو اديب

احتفل الإعلامي عمرو أديب، بفوز الزمالك على وادي دجلة، بهدف نظيف واقترابه من انتزاع لقب الدوري الممتاز المصري هذا العام. 


وكتب عمرو أديب عبر تويتر : "‏يا مسهل يارب النور خلاص فى نهاية شارع ميت عقبة يلا يا رجالة يلا يا أبطال الدنيا خلاص هتضحك  أهى . هانت وبانت هانت وبانت دي مش بس هانت دي بانت كمان". 

 

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على وادي دجلة بهدف وحيد، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق مروان حمدي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

 

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الاهلي ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

 

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 73 نقطة.

2- الأهلي 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- سموحة 47 نقطة.

5-  بيراميدز 46 نقطة.

6-  الاتحاد 42 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- طلائع الجيش 39 نقطة.

9-  سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر المقاصة 37 نقطة.

12-   المقاولون  35 نقطة.

13- الاسماعيلي 34 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 25 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 23 نقطة

 

 

عمرو أديب نادي الزمالك وادي دجلة الدوري الممتاز ترتيب الدورى مباراة اليوم

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