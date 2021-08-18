طريقة عمل العاشوراء زي المحلات

طريقة عمل العاشوراء من الطرق السهلة السريعة التي تبحث عنها الكثير من السيدات، فهي وصفة صحية يمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة، لذا إليك طريقة عمل العاشوراء لأمهر الشيفات، اختاري الطريقة التي تناسبك.

1-طريقة عمل العاشوراء بدون نشا

يمكن تحضير أطباق العاشوراء فى مطبخك بأكثرمن طريقة، وتعد العشوراء بدون نشا، من الطرق التى يفضلها الكثيرون.

- طريقة عمل العاشوراء بالمقادير



- 3 أكواب حليب

- كوب أرز

- 2 كوب قمح مبشور

- 2 كوب سكر



طريقة عمل العاشوراء بالخطوات



1- في وعاء اغسلي القمح جيدا ثم قومى بنقعه من المساء حتى الصباح

2- فى وعاء على نار هادئة ضعي القمح والأرز حتى يتم نضج القمح

3- ارفعي القمح وأضيفي اليه باقي المكونات وقلبيه جيدًا ثم وزعيه على أطباق وضعيه في الثلاجة

2-طريقة عمل العاشوراء زى المحلات



بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير العاشوراء على طريقة الشيف سالى فؤاد



طريقة عمل العاشوراء زى المحلات بالمقادير:





3 ملاعق كبيرة نشا

8 ملاعق كبيرة سكر "حسب الرغبة

مكسرات للتزيينر

كيلو قمح

كيلو لبن

3 ملاعق كبيرة قشطة

فانيليا





طريقة عمل العاشوراء زى المحلات بالخطوات :



1- فى وعاء ينقع اللقمح لمدة يوم كامل فى اليوم التالى يتم سلقه ثم تصفيته ويتم إضافة اللبن والفانيليا

وبعد أن تترك المكونات لتغلى يتم إضافة السكر حسب الرغبة والقليل من القشطة فوق الوجه

2- تدوب النشاء فى القليل من اللبن ونقلب حتى نصل للقوام المطلوب وتغرف فى اطباق وتزين بالمكسرات ويمكن رش القرف على الوجه وتوضع فى كأسات أو أطباق التقديم ومن الطرق الأخرى لتقديم البليلة إضافة صوص شوكولاته أو صوص كراميل فوق الوجه .



3 .طريقة عمل العاشوراء التركية



طريقة عمل العاشوراء التركية بالمقادير:

2 كوب من القمح المسلوق

. 1/3 كوب سكر.

3 أكواب من اللبن الحليب

.فانيلا بودر.

3 ملعقة كبيرة نشا.

مكسرات أو فاكهة مجففة

طريقة عمل العاشوراء التركية بالخطوات ..

1- في وعاء نبدأ بخلط النشا في اللبن ويضاف السكر والفانيلا البودرة

2-نقلب المزيج السابق جيدًا حتى يذوب كل المكونات في اللبن.

3- على النار يوضع القمح المسلوق ونضيف له المكونات السابقة ونقلب جيدًا حتى يغلظ قوام البليلة وترفع من على النا وتقدم ساخنة أو باردة بالمكسرات أو الزبيب أو الفاكهة مجففة

ومن الطرق المبتكرة لتقديم وتحضير العاشوراء وضعها فى بايركس وإضافة السكر على الوجه، ويتم إدخالها إلى الفرن تحت الشواية فقط حتى يتكرمل السكر ويأخذ لون ومن الممكن إضافة مكعبات فاكهة أو مانجه فى قاع الاكواب ويتم إضافة العاشوراء