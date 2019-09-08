طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

تعد العاشورة من الأكلات الرئيسية التى تقدم فى احتفالات المسلمين بـ يوم تاسوعاء وعاشوراء، فهى طعام لذيذ غنى بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم عند تناولها بعد صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء، ولكن لا تعرف جميع النساء طريقة عمل العاشورة فى المنزل كالمحلات.





نقدم لكم طريقة عمل العاشورة بـ 6 وصفات متنوعة أبرزها التركية والحجازية وفى الفرن لتقديمها على السفرة فى يوم تاسوعاء وعاشوراء.





طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابى





مقادير العاشورة :

2 كوب قمح منقوع ومسلوق

3 كوب لبن

زبيب جوز هند

فول سوداني سكر

3 ملعقة كبيرة نشا

قرفة ناعمة





طريقة عمل عاشورة :

- يضرب فى الخلاط اللبن والقمح مع جزء من ماء السلق والسكر

- بعيدا عن النار نضع النشا فى كمية قليلة من الماء أو اللبن حسب الرغبة ونذيبهم جيدا .

- نقلب القمح على النار ثم نضع النشا المذابة فى الماء أو اللبن .

- نطفأ على العاشورة عندما تصل للغليان ثم توضع فى أطباق التقديم وتضاف القرفة والزبيب جوز الهند والفول السوداني على الوجه وتقدم.





طريقة عمل العاشورة للشيف هالة فهمى

مكونات العاشورة :

- قمح

- لبن ساخن

- لبن بارد

- قشطة

- بودرة سحلب

- نشا

- ماء بارد

- فانيليا

- كريم شانتيه

- سكر





طريقة عمل العاشورة :

- نقوم بـ تدميس القمح فى اناء به ماء ثم يصفى ويترك حتى يبرد تماما.

-نضع لبن ساخن على القمح ونقلب جيدا على النار ثم نضيف السكر حسب الرغبة ثم القليل من الفانيليا .

- نستمر فى تقليب القمح مع اللبن على النار حتى يذوب السكر .

- عندما يقترب المزيج من الغليان نضع معلقة قشطة ونقلبها جيدا حتى نحصل على الوجه الكريمي ونتركها حتى تغلى.

- فى نفس الوقت فى اناء منفصل نحضر كوب لبن ساقع ومعلقتين كبار نشا ومعلقتين كبار كريم شانتيه بودر ومعلقة كبيرة بودرة السحلب ، ونقلب الخليط جيدا لمدة 5 دقائق .

- بعد ان يغلى اللبن مع القمح نضيف خليط السلحب بالتدريج حيث نسكب كميات بسيطة جدا مع التقليب على النار.

- فور الانتهاء نزيل الاناء من على النار ونقلب جيدا ثم نضعه فى اطباق التقديم .





طريقة عمل العاشورة للشيف الشربينى

مكونات العاشورة :

قمح

سكر

نشا

مكسرات

كريمة لبانى

لبن

فانيليا

ماء جوز هند





طريقة عمل العاشورة :

* نضع القمح مع الماء على النار ثم يضاف السكر و الفانيليا و يقلب حتى النضج .

* نخلط اللبن مع النشا على النار و يسكب على القمح بالتدريج ثم نضيف كريمة لباني ثم تضرب على النار بمضرب اليد.

* يوضع فى كاسات التقديم مع المكسرات و جوز الهند حسب الرغبة.





طريقة عمل العاشورة التركية

مكونات العاشورة التركية :

1/2 قمح

1/2 سكر

كوب مشمش مجفف

كوب تين مجفف

كوب زبيب

1/2 كوب لوز مطحون

1/2 كوب جوز مطحون

كأس من البندق المطحون

ملعقتان كبيرتان ماء ورد

ربع كاس جوز الهند

رمان او برتقال "حسب الرغبة "





طريقة عمل العاشورة التركية :

- اغسلى القمح وضعيه فى ماء ساخن على النار متوسطة حتى ينضج، ارفعيه من على النار ثم ضعيه على النار مع السكر وقلبى الخليط حتى يذوب السكر.

- اسلقى التين والمشمش والزبيب حتى يطرى الكل، فيضاف إلى القمح، واتركى الكل على النار مدة دقيقتين.

- اضيفى القليل من ماء الورد ارفعيه من على النار ويسكب في أطباق التقديم ويزين بالمكسرات والفاكهة ويرش جوز الهند .





طريقة عمل العاشورة الحجازية

مكونات العاشورة الحجازية:

قمح حبوب كبيرة

سكر حسب الرغبة

معلقة صغيرة هيل مطحون "حسب الرغبة"

نشا

فانيليا

لبن سائل





طريقة عمل عاشورة الحجازية :

- اغسلي القمح وانقعيه فى ماء لمدة ساعتين تقريبا أو أكثر على حسب نوعية القمح .

- عند نضج القمح اضيفي السكر حسب الرغبة ، ثم الهيل المطحون وكمية قليلة من الفانيليا وقلبي بالملعقة جيدا واتركيه يغلي حتى يتشرب الماء الموجود بقدر كبير.

- اضيفي الحليب والنشا المذاب الى القمح وقلبى جيدا حتى نحصل على قوام مثل المهلبية أو الكاسترد ثم اطفئ النار واستمرى فى التقليب ببطء بعد ذلك اسكبى العاشورة الحجازية فى القوالب وزيينه بالقرفة أو جوز الهند أو الفستق المجروش "حسب الرغبة".





طريقة عمل العاشورة للشيف حسن

مكونات العاشورة :

1 لتر لبن

1فانيليا

250 جم قمح

صنوبر محمر

50 جم نشا

100 مل ماء بارد

1 لتر ماء مغلى





طريقة عمل العاشورة :

- نضع كوب قمح لمدة ساعتين فى المياه العادية ونضعه على النار الى ان ينضج ثم نقشط القمح عن طريق وضعه فى الكبة ونضربه ضربيتين فقط واضعه على ورقة زبدة ونضعه فى الشمس واذا كان لايوجد شمس اضعه فى الفرن على درجة حرارة 50 لمدة ساعة فقط حتى يجف .

- نضع اللبن مع السكر على النار مع الفانليا مع مستكة حسب الرغبة مع التقليب على النار حتى يذوب الخليط تماما.

- نضع معلقتين نشا فى كوب ماء ساقع من الثلاجة ، وبعد ذلك نضع القمح فى اناء اللبن حتى يغلى تماما وينضج .

- نضيف النشا بعد دقيقتين بالتدريج على العاشورة مع التقليب على النار .