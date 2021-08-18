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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo K9 Pro

هاتف Oppo K9 Pro
هاتف Oppo K9 Pro

أشارت أحدث التسريبات إلى قرب إطلاق هاتف Oppo K9 Pro، حيث تعتزم شركة أوبو الصينية، الإعلان عن هاتفها الأحدث ضمن حدثا افتراضيا عبر الإنترنت، وسينطلق هاتف Oppo K9 Pro، ضمن فئة الهواتف المتوسطة الموجهة للشباب والتي تأتي دائما بسعر مناسب وإمكانيات رائدة.
 

مواصفات هاتف Oppo K9 Pro
 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، سيجلب هاتف Oppo K9 Pro، أفضل المواصفات لفئة الهواتف المتوسطة التي تتميز بها الشركة الصينية، وتمهيدا لإطلاقه قريبا كشفت وكالة TENAA تفاصيل هاتف Oppo K9 Pro المرتقب من أوبو.

 

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مميزات هاتف Oppo K9 Pro

ووفقا للموقع التقني، فإن هاتف Oppo K9 Pro، زودته أوبو بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض +HD، وبدقة 1600 × 720، ومعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي على قارئ بصمات الأصبع مدمج أسفلها، ونوتش على هيئة قطرة ماء أعلى منتصفها.

وسيمتاز هاتف Oppo K9 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

 

هاتف Oppo K9 Pro


وسيتم تشغيل هاتف Oppo K9 Pro، بمعالج من نوع Dimensity 1200 مع نواة Cortex-A78 من إنتاج شركة ميدياتيك، سيأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، كما سيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

 

بطارية  هاتف Oppo K9 Pro


وسيحزم هاتف Oppo K9 Pro، بطارية كبيرة بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، كما يدعم تقنية GPS ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس مخصص لسماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر.
 

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