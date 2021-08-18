شنقه وألقى جثته بالمقابر.. تعرف على مصير قاتل طفل أطفيح بـ الجيزة

واقعة قتل جديدة لطفل لم يتعد الحادية عشر من عمره، خرج وهو يستقل توك توك للعمل عليه لجلب المال، ولمساعدة أفراد منزله، ولم يلبث إلا أن انقض عليه المتهم بحجة استقلال المركبة "التوك توك"من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز، ولدى وصولهما لمحل العثور،غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة "التوك توك"، ولاذ بالفرار.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة طالب - 11 سنة - ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل.

على إثرها قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس المتهم بقتل طفل أطفيح وإلقاء جثته بالمقابر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجددت المحكمة حبس متهمين آخرين قاما بشراء التوك توك الذي سرقه المتهم من المجني عليه بتهمة شراء متحصلات جريمة.

و سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر قنديل بعد العثور على جثة طفلهم ، والذي يبلغ من العمر 11 عاما ، حيث غاب عدة ساعات قضتها أسرته في البحث عنه انتهت بالعثور على جسده الضئيل مشنوقا وملقى في مقابر أطفيح وقد اختفى التوك توك الذي يعمل به.

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

عقوبة القتل العمد

ولم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.