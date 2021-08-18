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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تخصيص 126 مركزا لتطعيم المسافرين إلى الخارج بلقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار شهادات "QR Code" الخاصة بتطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح.

وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار شهادات "QR Code" الخاصة بتطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح.

وشددت الوزارة على أن جميع إجراءات استخراج شهادات "QR Code" الخاصة بلقاح فيروس كورونا تخضع للرقابة والتفتيش الدقيق، وهي شهادات مؤمنة وصالحة لتقديمها للجهات الرسمية في الخارج، ولا يتم إصدارها للمواطنين إلا بعد تلقيهم اللقاح، حيث يحصل المواطن متلقي اللقاح على شهادة التطعيم المصرية بلقاحات كورونا مطبوعة على ورق مؤمن صادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ومدون عليها "سيريال نمبر"، وجميع بياناته باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك تحمل "QR Code" المعترف بها دولياً. 

وأوضحت أنه تم تخصيص مراكز لتطعيم المسافرين إلى الخارج بلقاحات كورونا، حيث تم تجهيز نحو 126مركزاً موزعين على جميع محافظات الجمهورية، ومجهزين بجميع المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ "QR code"، لافتة إلى أنه يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللقاح، مع تحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل.
في سياق متصل، فإنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport)، بنسختين لـ"الأندرويد والآيفون"، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا - أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح - أخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم 25354150 /02.

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