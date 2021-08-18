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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام لحوم ودواجن فاسدة في العريش

اعدام اغذية منتهية
اعدام اغذية منتهية الصلاحية في العريش

أسفرت جهود الحملة،  التي نفذتها  إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، للمرر علي المطاعم والفنادق بمدينة العريش ، عن إعدام 37 كيلو لحوم  ودواجن فاسدة وتالفة، علاوة علي  إعدام  20 كيلوا صلصة طماطم وخضروات وخيار فاسد وتالف

وتم تحرير 4 محاضر للقرار 97لسنه 67 لعدم حمل شهادات صحية سارية ، و2محضر للقرار 96 لسنه 67 لعدم نظافة المطابخ والثلاجات.

إعدام السلع المضبوطة 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر من مديرية الأمن الي النيابة العامة لإصدار قرار بإعدام السلع المضبوطة.

 وحرص أعضاء اللجان بالتنبيه المشدد على متداولى الأغذية والمشروبات بضرورة التطهير المستمر للأسطح والأرضيات ، والتنبيه المشدد على متداولى الأغذية بضرورة ارتداء الكمامة  والحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل المنشاه.

وجارى استكمال حملة  المرور على المطاعم  للوقوف على تقديم غذاء صحى سليم وأمن للمواطن.
 

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فريق طبي من صحة شمال سيناء لتطعيم أساتذة جامعة العريش ضد فيروس كورونا

اعدام لحوم دواجن فاسدة العريش

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