طرح مزايدات علنية لعدد من شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة لعمليات استغلال عدد من الشواطئ بنطاق العجمي.

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وتتضمن هذه المزايدات الجلسات التالية:

جلسة يوم الأربعاء 25 /8 /2021

1- استغلال شاطئ كرير الشرقي - خدمة لمن يطلبها - بنطاق حى العجمي.

2- استغلال شاطئ شهر العسل - تشغيل ليلي - بنطاق حى العجمي.

جلسة يوم الخميس 26 /8 /2021

3- استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمي.

4- استغلال شاطئ الكناري خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمي.

وتقام المزايدات العلنية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بمدخل سموحة أمام نادي الاتحاد السكندري، بجوار محكمة الاستئناف.