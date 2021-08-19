رئيس قطاع التخطيط : مصر ستصبح الأولى عالميا في إعادة استخدام المياه

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط، بوزارة الموارد المائية والرى، إن القطاع هو العقل المدبر للوزارة ، وبه إدارات تعمل تدبير الموارد المائية وإدارات تعمل على التخطيط المالى وتوفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات بالإضافة إلى مركز معلومات رئيسى وهو يتم به الثورة المعلوماتية بوزارة الرى بالإضافة إلى مركز التنبؤ بالأمطار وتشرف عليه الوزارة.

وأضافت “إيمان السيد” فى حوار لـ"صدى البلد “ أن الوزارة بها ثورة فى استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة لإدارة المياه والقطاع لديه مركزان مهمان ”التخطيط المائى والتخطيط المالى".



وأشارت الى أن مركز التخطيط المائى يقوم بمتابعة الموارد المائية بكل أشكالها ومتابعة الفيضان والأمطار بالإضافة للاستخدامات وإعادة استخدام الموارد.

وخلال شهر سبتمبر سيتم افتتاح واحد من أكبر مشروعات الوزارة وهى أكبر محطة معالجة لمياه المخلفات على مصرف بحر البقر تقوم بمعالجة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، وسيتم بعد ذلك العمل فى مشروع الدلتا الجديدة فى محور الضبعة وستفتتح قريبا .

-بعد افتتاح المشروعات مصر ستصبح الأولى عالميا فى اعادة استخدام المياه

ونوهت الى أن مصر هى أكبر دولة فى أفريقيا فى إعادة إستخدام المياه وثانى دولة على مستوى العالم وبعد افتتاح هذه المشروعات ستصبح مصر الاولى عالميا فى إعادة استخدام الموارد المائية .

وأكدت أن ما تحصل عليه مصر من المياه العذبة 60 مليارا كنا نعيد استخدام 33 % من هذه المياه والآن بعد افتتاح مشروعات ستصبح النسبة 54 % من الموارد المائية .

-الأولوية فى الاعتمادات للمشروعات الكبرى

وكشفت أن القطاع يضع استراتيجية لتوفير الاستثمارات ونضع الأولوية للمشروعات الكبرى ونتواصل مع الجهات المسئولة مع الاعتمادات المحلية بالإضافة لشركاء التنمية لتوفير تمويل عن طريق الاقتراض والبرامج التنموية المختلفة مثل مشروع بحر البقر الذى يتم ضخ اعتماداته بشكل مستمر.

ونوهت الى أن المشروعات التى لا يتوفر لها اعتمادات متوفرة فى الخطة الاستثمارية لضخامة الاعتمادات المطلوبة يتم التعامل معها من شركاء التنمية بشكل مختلف والخطة الاستثمارية لهذا العام ضخمة وطموحة تصل إلى 22 مليارا يتم تنفيذ المشروعات وأولوياتنا بحر البقر والتأهيل واستكمال الصرف المغطى وسيناء.



e0fb0b1e-105a-4b4e-8575-3650926ff91e

dc384db1-f4a0-443e-b421-161bfd0b6a0a

9389f1b7-cafc-4def-9347-57cdaab09bfa

c4c80703-4058-4212-bbcf-0e0fdd95e3eb