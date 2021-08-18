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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن: "تكافل وكرامة" استطاع الوصول للمستهدف الحقيقي ومنح الدعم لمستحقيه

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكد الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة استطاع خلال السنوات الماضية الوصول للمستهدف الحقيقي ومنح الدعم لمستحقيه من خلال منظومة مميكنة وقاعدة بيانات منضبطة.

وأضاف في تصريحاته أنه في البداية كان الوصول لنحو 63 ألف أسرة فقط، لكن الآن وصل البرنامج لكل قرية وحي شعبي واستطاع أن يقضي على الفقر بنسبة كبيرة مع زيادة نسب التعليم بالأسر والانتظام في التعليم منذ عام 2015 وحتى الآن، وهو ما يُعد نجاحًا لبرنامج تكافل وكرامة وتحقيق حياة كريمة للأسر التي تحظى بهذا الدعم.

وأوضح  مدير العمليات الميدانية ببرامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع توفير مخصصات مالية للبرامج، ووصلت قيمة الدعم النقدي للبرنامج نحو 20 مليار جنيه، أي نحو 6 أضعاف ما بدأ به البرنامج عام 2015.

تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن تكافل الإصلاح الاقتصادى الدكتور ياسر عبد السلام

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