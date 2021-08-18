عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرض في خطر.. أزمة مياه عالمية تضرب الكوكب

أزمة مياه عالمية
أزمة مياه عالمية

أفاد تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن التغير المناخي والاحتباس الحراري سيؤديان إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات، والجفاف الذي يؤدي إلى اتساع رقعة الحرائق.

تحذير نهائي.. تحرك أمريكي كبير لإنقاذ الأرض من دمار تغير المناخ

خسائر بمليارات الدولارات .. الاحتباس الحراري يهدد الكوكب ودول تواجه خطر الاختفاء

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن ارتفاع درجات الحرارة سيصاحبه تغيرات كبيرة في دورة المياه على كوكب الأرض، حيث ستصبح المناطق الممطرة بالفعل أكثر رطوبة، وستصبح المناطق القاحلة عرضة لمزيد من الجفاف. وسيتكثف هطول الأمطار الغزيرة بنسبة 7٪ لكل درجة مئوية إضافية بسبب الاحتباس الحراري.

وقال البروفيسور مايك ميريديث، أحد المشاركين الرئيسيين في تقرير الهيئة، إنه "مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بسبب الاحتباس الحراري، يمكن أن ينقل المزيد من الرطوبة".

وأضاف "تبخر المياه أكثر في المناطق المدارية، وهطول أمطار أكثر كثافة في خطوط العرض العليا وبعض المناطق الاستوائية. وسيؤدي ذلك إلى زيادة تواتر هطول الأمطار في المناطق الرطبة بالفعل، وزيادة حدوث الفيضانات وشدتها".

وقال البروفيسور رالف تومي، المدير المشارك لمعهد "جرانثام" لتغير المناخ في "إمبريال كوليدج" لندن إنه "عندما يصبح العالم الأكثر دفئا، فهذا يعني أن المزيد من المياه سوف تتبخر، مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف، والماء في الغلاف الجوي سيزداد، وبالتالي ستزداد كمية المطر عندما تمطر".

وتعد التغييرات في هطول الأمطار الطبيعية على الكوكب من أكبر تأثيرات أزمة المناخ، ويحتوي التقرير التاريخي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والذي نشر الأسبوع الماضي، على أكثر من 200 صفحة حول هذه المسألة وحدها.

أزمة مياه عالمية الاحتباس الحراري التغير المناخي فيضانات جفاف درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة كوكب الارض الأرض هطول الأمطار تغير المناخ لندن

موضوعات متعلقة

رعب بين الأفغان..رحلات الإجلاء تقلع من كابول شبه فارغة وطالبان تحاصر المطار

الكويت.. وزير المالية يتقدم باستقالته لرئيس مجلس الوزراء

تحذيرا لـ طالبان.. أكثر من 20 دولة تتعهد بـ حماية النساء الأفغانيات

خلال 7 أشهر فقط.. شعبية بايدن تصل لأدنى مستوياتها

كارثة إنسانية.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1941 قتيلاً

صفعة بايدن لـ طالبان.. تجميد مليارات الدولارات من أموال أفغانستان

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الإنسانية لـ أفغانستان

بريطانيا ترسل 300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا لـ مصر لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

طالبان تكشف مصير أفراد الجيش الأفغاني

السيسي: إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية بمحيط الحي الحكومي والبرلمان والشيوخ

أعلن ارتفاع الإصابات.. تاج الدين يكشف توقعاته بشأن دلتا كورونا في مصر

بشرى للمدرسين.. الكويت تكشف حاجتها لعدد من التخصصات التعليمية

الأرض في خطر.. أزمة مياه عالمية تضرب الكوكب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

السيطرة على حريق فى شقه سكنيه بسبب سخان كهربائى بالسنبلاوين

الكاف يلزم الأهلي والزمالك بتشكيل فريق كرة نسائي للمشاركة في البطولات الإفريقية

موسيمانى يفاجئ جماهير الأهلي برسالة قوية بعد اقتراب ضياع لقب الدوري

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل

الصحة: إضافة عقار جديد أكثر فعالية ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا.. تفاصيل

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ