الديواني: الصين سوق واعد للمنتجات المصرية والشركات المصدرة لا تتعدى 7%

قال الدكتور شريف الديواني ، مستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الاسكندرية، إن اختراق الأسواق العالمية تحتاج إلى تدريب جيد خاصة أن الشركات المصدرة لا تتعد ال 7%من إجمالى العاملة فى السوق المصرى وهى نسبة ضئيلة ولا تحقق المستهدف من رفع معدلات التصدير للأسواق العالمية بسبب أن الشركات المصرية منغلقة على السوق المحلي والعائد منه.

وأضاف الديواني فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن وزارة التجارة و الصناعة أطلقت عدة مبادرات لمساعد المنتجين المصريين لتعرف على احتياجات السوق العالمى وخاصة الأفريقي التى تختلف عن السوق المصرى ذلك من خلال تنظيم معارض للمنتجات المصرية فى الخارج فضلا عن إقامة ورش عمل للتعريف المنتجين بالمواصفات الفنية المطلوبة داخل السوق الأفريقى لمعرفة اتجاهات المستهلكين والمنتجات الأكثر طلبا مما يسمح بنفاذ المنتجات المصرية إلى القارة الأفريقية بشكل سريع.

وطالب الديوانى ، بالانفتاح على جميع الأسواق العالمية وليس الأفريقى فقط للوصول بنسبة الصادرات إلى 30% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد مؤكدا التصدير أصبح قضية حيوية ومصيرية فدول العالم التى حققت طفرات اقتصادية كبيرة اعتمدت فى المقام الأول على زيادة صادراتها للخارج وتحسين جودتها.



وأشار الديوانى، إلى الصين كسوق واعد و صاعد للمنتجات المصرية لايمكن تجاهله حيث إن الطبقة المتوسطة هناك فى ازدياد مستمر هى الأكثر استهلاكا مضيفا إلى اتجاه بعض المصانع المصرية العاملة فى مستلزمات التجميل والزيوت الطبيعية لتصدير منتجاتها للصين والتى لاقيت رواجا واسعا وقبولا لدى المستهلك الصينى.