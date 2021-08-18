برلماني: ظهور أول مفاعل نووي مصري 2027 إنجاز يحسب للرئيس السيسي

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الإعلان عن ظهور أول مفاعل نووي مصر لتوليد الكهرباء، ما بين عامي 2026- 2027 انجاز كبير يحسب لنظام الرئيس السيسي، موضحا أن دخول العصر النووي، لتوليد الطاقة خطوة كبيرة نحو المستقبل وتأمين إمدادات الطاقة في مصر، وتغير مفهوم التنمية، وتنتمي مصر من خلالها إلى قائمة الدول العملاقة التي لديها مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.

واكد القطامي في بيان له اليوم، ان التنسيق الجاري على أعلى مستوى بين فريقي العمل المصري والروسي بخصوص محطة الضبعة النووية، فهناك خلايا عمل متواصلة ومصر تواصل وضع الخراسانات والمرافق المختلفة فيها لتشغيلها.

واشار عضو طاقة النواب، بالدعم التام الذي يبديه الرئيس السيسي وتوفير لتمويل اللازم لانشاء المفاعل النووي المصري السلمي لأغراض توليد الكهرباء، ومنح الوكالة الدولية مصر الموافقة على إذن للحصول على استخدام المواد الاشعاعية.

وشدد نائب اكتوبر على أن دخول مصر العصر النووي، عبر محطة الضبعة سيكون يعد بدء قفزة ضخمة في مجالات التنمية والقطاع الصناعي بعد توافر المحطات النووية.