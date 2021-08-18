برلماني: ظهور أول مفاعل نووي مصري 2027 إنجاز يحسب للرئيس السيسي

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الإعلان عن ظهور أول مفاعل نووي مصر لتوليد الكهرباء، ما بين عامي 2026- 2027 انجاز كبير يحسب لنظام الرئيس السيسي، موضحا أن دخول العصر النووي، لتوليد الطاقة خطوة كبيرة نحو المستقبل وتأمين إمدادات الطاقة في مصر، وتغير مفهوم التنمية، وتنتمي مصر من خلالها إلى قائمة الدول العملاقة التي لديها مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.
واكد القطامي في بيان له اليوم، ان التنسيق الجاري على أعلى مستوى بين فريقي العمل المصري والروسي بخصوص محطة الضبعة النووية، فهناك خلايا عمل متواصلة ومصر تواصل وضع الخراسانات والمرافق المختلفة فيها لتشغيلها.
واشار عضو طاقة النواب، بالدعم التام الذي يبديه الرئيس السيسي وتوفير لتمويل اللازم لانشاء المفاعل النووي المصري السلمي لأغراض توليد الكهرباء، ومنح الوكالة الدولية مصر الموافقة على إذن للحصول على استخدام المواد الاشعاعية.
وشدد نائب اكتوبر على أن دخول مصر العصر النووي، عبر محطة الضبعة سيكون يعد بدء قفزة ضخمة في مجالات التنمية والقطاع الصناعي بعد توافر المحطات النووية.