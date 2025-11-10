قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
رئيس الوطنية للانتخابات: استخدام الحبر الفسفوري بعد التصويت يتم في لجان معينة
طارق فهمي: القوة الدولية في غزة عليها تحفظات عربية
بقطع في الرباط الصليبي.. إصابة أدهم فريد تبعده مؤقتا عن منتخب الناشئين
توك شو

مديرة مكتب العربية تكشف تفاصيل لقاء أحمد الشرع داخل الكونجرس الأمريكي.. فيديو

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
محمد شحتة

قالت نادية بلبيسي، مديرة مكتب قناة العربية في واشنطن، إن  الرئيس أحمد الشرع، رئيس سوريا، التقى مع عضو جمهوري في الكونجرس الأمريكي، هذا الرجل هو الذي كان بيده ملف عقوبات قيصر.

وأضافت نادية بلبيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر"، أن هذا العضو أصدر بيان بعد لقاء الشرع، قال فيه "أنا التقيت مع الرئيس الشرع من محارب إلى محارب" فوصف نفسه بالمحارب ووصف الشرع بالمحارب، وقال بالمعنى "كان بينا عيش وملح".

ترحيب أمريكا بأحمد الشرع

وقال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يكن له موقف مما يحدث في سوريا فهم أحرار أهم شئ يعيشوا في أمان وياكلوا ويشربوا.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن ما يحدث من الترحيب بالرئيس السوري أحمد الشرع، غير طبيعي، هو رايح يزور بلد كانت حاطه على راسه 10 مليون دولار من فترة، النهاردة رايح يقعد مع رئيس أكبر بلد في العالم يطلب 200 مليار دولار.

وتابع: إعمار سوريا يسعدنا جميعا بعد 14 سنة حرب هما محتاجين فوق ال200 مليار دولار، طبعا مش هياخد الرقم ده ولا ربعه ولا نصه، ولكن هتكون هناك بداية للإعمار.

وأكد أن الغريب في الأمر أن نفس هذا الرجل الذي كان يبحث عنه الأمن الأمريكي، من يومين كان بيلعب كرة السلة مع عدد من القادة العسكريين الأمريكان ويبدو أنه ماهر جدا في هذه اللعبة، متسائلا: كيف وصل إلى هذه المرحلة؟

أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع عمرو أديب أمريكا الكونجرس الأمريكي

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

وفاة إسماعيل الليثي

وفاة إسماعيل الليثي ليلحق بابنه ضاضا.. قصة المطرب الشعبي من التوك توك إلى النهاية المفجعة

مفوضية الانتخابات بالعراق

مفوضية الانتخابات بالعراق: أكثر من 20 مليون ناخب سيشارك في الاقتراع العام

المغرب والسنغال

المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما

الشرع في البيت الابيض يلتقي ترامب

بعد 78 عامًا من العزلة.. ترامب يمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار برفع العقوبات

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

