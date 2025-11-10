مديرة مكتب العربية تكشف تفاصيل لقاء أحمد الشرع داخل الكونجرس الأمريكي.. فيديو

قالت نادية بلبيسي، مديرة مكتب قناة العربية في واشنطن، إن الرئيس أحمد الشرع، رئيس سوريا، التقى مع عضو جمهوري في الكونجرس الأمريكي، هذا الرجل هو الذي كان بيده ملف عقوبات قيصر.

وأضافت نادية بلبيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر"، أن هذا العضو أصدر بيان بعد لقاء الشرع، قال فيه "أنا التقيت مع الرئيس الشرع من محارب إلى محارب" فوصف نفسه بالمحارب ووصف الشرع بالمحارب، وقال بالمعنى "كان بينا عيش وملح".

ترحيب أمريكا بأحمد الشرع

وقال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يكن له موقف مما يحدث في سوريا فهم أحرار أهم شئ يعيشوا في أمان وياكلوا ويشربوا.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن ما يحدث من الترحيب بالرئيس السوري أحمد الشرع، غير طبيعي، هو رايح يزور بلد كانت حاطه على راسه 10 مليون دولار من فترة، النهاردة رايح يقعد مع رئيس أكبر بلد في العالم يطلب 200 مليار دولار.

وتابع: إعمار سوريا يسعدنا جميعا بعد 14 سنة حرب هما محتاجين فوق ال200 مليار دولار، طبعا مش هياخد الرقم ده ولا ربعه ولا نصه، ولكن هتكون هناك بداية للإعمار.

وأكد أن الغريب في الأمر أن نفس هذا الرجل الذي كان يبحث عنه الأمن الأمريكي، من يومين كان بيلعب كرة السلة مع عدد من القادة العسكريين الأمريكان ويبدو أنه ماهر جدا في هذه اللعبة، متسائلا: كيف وصل إلى هذه المرحلة؟