حماة الوطن: إقبال كبير من المواطنين على مختلف اللجان الانتخابية باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، أن أن ما شهدته اللجان الانتخابية في اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب، يعبر عن حالة من النضج السياسى داخل المجتمع المصرى.

وقال عمرو سلمان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن اليوم الأول من التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 شهد إقبالا كبيرا من المواطنين على مختلف اللجان الانتخابية، مؤكدا أن التنظيم داخل اللجان كان مميز.

وتابع المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، أن القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية تواصلوا بشكل مستمر مع الهيئة الوطنية وغرف العمليات المركزية، وبذلوا مجهود كبير منذ بداية التصويت وحتى غلق الأبواب.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات أظهرت قدرا كبيرا من التنسيق والدقة فى إدارة العملية الانتخابية على أرض الواقع.