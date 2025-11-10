قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
رئيس الوطنية للانتخابات: استخدام الحبر الفسفوري بعد التصويت يتم في لجان معينة
طارق فهمي: القوة الدولية في غزة عليها تحفظات عربية
بقطع في الرباط الصليبي.. إصابة أدهم فريد تبعده مؤقتا عن منتخب الناشئين
توك شو

حماة الوطن: إقبال كبير من المواطنين على مختلف اللجان الانتخابية باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمود محسن

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، أن أن ما شهدته اللجان الانتخابية في اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب، يعبر عن حالة من النضج السياسى داخل المجتمع المصرى.

وقال عمرو سلمان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن اليوم الأول من التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 شهد إقبالا كبيرا من المواطنين على مختلف اللجان الانتخابية، مؤكدا أن التنظيم داخل اللجان كان مميز.

وتابع المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، أن القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية تواصلوا بشكل مستمر مع الهيئة الوطنية وغرف العمليات المركزية، وبذلوا مجهود كبير منذ بداية التصويت وحتى غلق الأبواب.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات أظهرت قدرا كبيرا من التنسيق والدقة فى إدارة العملية الانتخابية على أرض الواقع.

عمرو سليمان حزب حماة الوطن المجتمع المصرى المواطنين

