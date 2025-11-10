مستشار البنك الدولي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى منذ بداية العام مؤشر إيجابي على قوة الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولى بمصر، أن ما تحقق من استقرار سياسى وتطور فى البنية التحتية وتوقيع بروتوكولات تعاون دولية، جعل مصر تُصنف كواجهة الاستثمار الأولى فى محيطها الإفريقى، والأفضل من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وقال محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بنسبة 5.9% منذ بداية العام يعد مؤشر إيجابي على قوة الاقتصاد المصرى.

وتابع مستشار البنك الدولى بمصر، أن لوضع الاقتصادى فى مصر يشهد تغيرًا إيجابيًا رغم بعض التأثر فى موارد قناة السويس، مؤكدًا أن الدولة استطاعت تعويض هذا النقص من خلال تنويع مصادر النقد الأجنبى.

وأشار إلى أن مصر تجاوزت الحد الآمن فى حجم احتياطى النقد الأجنبى، مؤكدا أن هناك حالة من الأمان النسبي فى حركة الاحتياط