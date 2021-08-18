ضبط عصابة سرقة المساكن بالشرقية

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عثابى تخصص فى سرقة المساكن بالشرقية .

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية مفادها قيام عاطلان لإحدهما معلومات جنائية وزوجة احدهما “مقيمين دائرة مركز أبو كبير”، بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب فسخ الأبواب .

بإستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 11واقعة بذات الأسلوب بدائرتي قسمي (أول وثان الزقازيق) ، أرشدوا عن المسروقات بمسكن الأول عبارة عن ( بندقية خرطوش وعدد من الطلقات ، مبلغ مالي ،

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