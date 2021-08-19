عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مخزونات النفط الخام الأميركية تهبط لأدنى مستوى منذ يناير 2020

ارشيفية
ارشيفية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين.

وهبطت مخزونات الخام 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس إلى 435.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020 ومقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

ونزل مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 980 ألف برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وتراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير 191 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.4% على مدار الأسبوع.

وزادت مخزونات البنزين 696 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 228.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل إلى 137.8 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 276 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجع 813 ألف برميل يوميا.

ة معلومات الطاقة الأميركية مخزونات النفط الخام النفط الخام الطاقة الأميركية إدارة معلومات الطاقة الأميركية

ترشيحاتنا

كريم بامبو: نسعى لحسم بقاء البنك الأهلي فى الدوري ولم أحسم قرار العودة للزمالك

بث مباشر.. انقلاب مقطورة على الدائري نزلة اللبيني

ترامب: روسيا والصين ستستفيدان بخروج قوات أمريكا من أفغانستان

فعال وآمن.. هذا الدواء يساعد في علاج سرطان الثدي

مدرب نيجيريا يكشف موقف النسور من ضم نجم الأهلي ولاعبي مصر الأخطر

سوق المستعمل.. أسعار تويوتا ياريس موديل 2015

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

آخر تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا .. فيديو

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ