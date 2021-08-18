وعد فأوفى.. سكان أهالينا 2 يروون كواليس لقائهم بالرئيس السيسي

قدمت الدولة المصرية نموذجا فريدا للحفاظ على حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما ظهر بمشاريع تطوير العشوائيات، والذى حول حياة الآلاف من الأسر من معيشة غير آدمية ومهددة للحياة، إلى بيئة نظيفة ومجتمع به كافة الخدمات ووحدات مجهزة بالكامل .

حيث وفرت أجهزة الدولة وحدات مجهزة بالكامل بالأثاث المنزلى والأجهزة المنزلية والمفروشات والسجاد حتى الشوك وملاعق السفرة، لتضرب مثلا رائعا للتعامل مع المواطن البسيط، وهو ما ظهر في مشروع مدينة أهالينا بحى السلام أول ليغير الوضع الاجتماعى لآلاف الأسر البسيطة التى عانت لسنوات وتغير مستقبل ملايين من الأطفال بعد نقلهم لمجتمع متحضر به كل الخدمات.



وافتتحت محافظة القاهرة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية، مشروع أهالينا 2 بحى السلام أول، ويتم الآن نقل 1411 أسرة من عزبة الهجانة بالتزامن مع نقل عدد آخر من عدة أماكن، ليتسلموا شققا مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات.



قال الشيخ "زكريا" انه كان من المقيمين بعزبة الهجانة و هي "الامل" حاليا، هذه المنطقة كانت عشوائية باحتة و كان كل واحد يمتلك قطعة ارض يبني عليها عمارة دون اي حسابات او تنظيم وليست أمان لأبنائنا، و تم نقلنا الي اهالينا 2 بأمر من الرئيس "السيسي" و هذا المكان مجهز علي اعلي مستوي من الجامع و الكنيسة و الملاعب و المدارس و المحلات الخدمية للسكان، و مؤكدا ان الشقق مجهزة علي اعلي مستوي من العفش الكامل لكل الغرف ، و كان لدي 3 محلات ملك و قلت للرئيس ان هذه المحلات كانت مصدر رزقي فقام بوعدي بمحلات بديلة عنهم.

و اكد الشيخ "زكريا" ان الرئيس وعد فأوفي و كل الناس بتدعيله و تشكره علي مجيئنا لاهالينا 2 و مساعدتنا لنعيش مع ابنائنا في بيئة نظيفة.



ثم لفت "عبد الناصر" الذي علق الرئيس السيسي عن تعبيره علي الشقة التي نقل فيها بأهالينا 2 ان "البلكونه ياريس بعزبة الهجانة كلها" و اكد ان هذا التعبير كان من اعماق فرحته برؤية الرئيس و اهتمامه بالمواطنين و مشاكلهم.

و اختتم "عبد الناصر" انه سعيد بنقله لأهالينا 2 و ان هذا المكان افضل مكان لعيش أولاده في بيئة نظيفة و مدرسة علي مستوي عالي و امان لأي طفل و بها جميع الخدمات و انه يحب السيسي من غير اي شيء لانه يعتز بمواطنيه و يعمل علي إسعادهم.

واكمل "احمد حسن" الذي كان ايضا من سكان عزبة الهجانة سابقًا و أهالينا 2 حاليًا ، انه كان في قمة سعادته عند رؤية الرئيس السيسي و التحدث معه و عندما طلب منه محل كهرباء مثل الذي كان يمتلكها في عزبة الهجانه قام الرئيس بتلبية طلبه و السعي في اجراءات المحل لانه مصدر رزق.

