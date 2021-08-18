لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.. تصنيع غزول خضروات وذهبية من القطن

قال هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن ، إن عملية إنتاج الأقطان الملونة هي احدي النقاط البحثية التي نعمل عليها في معهد بحوث القطن وقمنا باستحداثها حديثا لما لها من أهمية اقتصادية وبسبب الطلب العالمي علي للاقطان المصرية الملونة .



واضاف " هشام مسعد " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة الأولي المصرية " ، أن الأقطان في أصلها ملونة ولكن ظهرت طفرة القطن الأبيض وبعدها غطت جميع أنحاء العالم لأنها طفرة مرغوبة ، مؤكدا أن الأقطان الملونة تحتاج إلي عملية تبييض لاستخدامها في نظام تجاري كبير .



واوضح “هشام مسعد” ، أن العالم في الفترة الأخيرة تغير رغباته وبالتالي اضطررنا إلي العودة إلي الطبيعة مرة أخري ، واصبح هناك طلب علي الأقطان الملونة مشيرا إلي أن الأقطان الملونة بها درجات مختلفة من اللون .

وتابع" هشام مسعد "، أن الأقطان الملونة تستخدم في صناعة الملابس بعدة الوان مختلفة بدون الحاجة ألي صبغة هذه الملابس .

قالت النائبة، أميرة سعد الحداد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن صناعة القطن المصري بشكل عام ، شهدت حالة من التدهور خلال السنوات الماضية ، وإحلال صناعات أخرى بديلة ، حيث أنه و بالرغم من أهميته ، فإن الحكومات السابقة فشلت في استعادة قيمته من جديد، مؤكدة أن الوضع اختلف بدرجة كبيرة منذ تولى القيادة السياسية حكم البلاد ، حيث أن الرئيس السيسي أعطى هذا الملف اهتماما غير مسبوق ، لاستعادة هيبة القطن المصري إلى سابق عهدها مرة أخرى .

وأكدت الحداد، أن استقرار الأوضاع في مصر، كانه له المردود الإيجابي الأكبر على إعطاء الاستثمار الصناعي دفعة قوية للأمام ، وذلك من خلال إتاحة مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية ، علاوة على طرح مدن جديدة للاستثمار فيها .

وثمنت عضو لجنة الزراعة ، ما أعلن عنه الدكتور هشام مسعد ، مدير معهد القطن التابع لوزارة الزراعة، بشأن إنتاج أقطان ملونة ، مؤكدة أن ذلك سيفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات الزراعية المحلية ، وبابا للمنافسة في الأسواق العالمية ، وسيسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتحسين مستوى الاقتصاد المصري، وتوفير العملة الصعبة، يأتي ذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة التي قامت الدولة بتنفيذها خلال السنوات الماضية.