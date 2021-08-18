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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.. تصنيع غزول خضروات وذهبية من القطن

الأقطان الملونة
الأقطان الملونة

قال هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن ، إن عملية إنتاج الأقطان الملونة هي احدي النقاط البحثية التي نعمل عليها في معهد بحوث القطن وقمنا باستحداثها حديثا لما لها من أهمية اقتصادية وبسبب الطلب العالمي علي للاقطان المصرية الملونة .


واضاف " هشام مسعد " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة الأولي المصرية " ، أن الأقطان في أصلها  ملونة ولكن ظهرت طفرة القطن الأبيض وبعدها غطت جميع أنحاء العالم لأنها طفرة مرغوبة ، مؤكدا أن الأقطان الملونة تحتاج إلي عملية تبييض لاستخدامها في نظام تجاري كبير .

 


واوضح “هشام مسعد” ، أن العالم في الفترة الأخيرة تغير رغباته وبالتالي اضطررنا إلي العودة إلي الطبيعة مرة أخري ، واصبح هناك طلب علي الأقطان الملونة مشيرا إلي أن الأقطان الملونة بها درجات مختلفة من اللون .

 

وتابع" هشام مسعد "، أن الأقطان الملونة تستخدم في صناعة الملابس بعدة الوان مختلفة بدون الحاجة ألي صبغة هذه الملابس .

 

برلمانية: إنتاج قطن ملون يفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات الزراعية المحلية

 

قالت النائبة، أميرة  سعد الحداد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن صناعة القطن المصري بشكل عام ، شهدت حالة من التدهور خلال السنوات الماضية ، وإحلال صناعات أخرى بديلة ، حيث أنه و بالرغم من أهميته ، فإن الحكومات السابقة فشلت في استعادة قيمته من جديد، مؤكدة أن الوضع اختلف بدرجة كبيرة منذ تولى القيادة السياسية حكم البلاد ، حيث أن الرئيس السيسي أعطى هذا الملف اهتماما غير مسبوق ، لاستعادة هيبة القطن المصري إلى سابق عهدها مرة أخرى .

وأكدت  الحداد،  أن استقرار الأوضاع في مصر، كانه له المردود الإيجابي الأكبر على إعطاء الاستثمار الصناعي دفعة قوية للأمام ، وذلك من خلال إتاحة مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية ، علاوة على طرح مدن جديدة للاستثمار فيها .

 

وثمنت عضو لجنة الزراعة ، ما أعلن عنه الدكتور هشام مسعد ، مدير معهد القطن التابع لوزارة الزراعة، بشأن إنتاج أقطان ملونة ، مؤكدة أن ذلك سيفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات الزراعية  المحلية ، وبابا للمنافسة في الأسواق العالمية ، وسيسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتحسين مستوى الاقتصاد المصري، وتوفير العملة الصعبة، يأتي ذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة التي قامت الدولة بتنفيذها خلال السنوات الماضية.

بحوث القطن معهد بحوث القطن النقاط البحثية أهمية اقتصادية اقتصادية هشام مسعد

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