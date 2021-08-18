عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. رئيس المخابرات العامة فى فلسطين وإسرائيل ..ودواء يساهم فى خفض وفيات كورونا بـ 70%

أهم الاخبار
أهم الاخبار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الداخلية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة، على مختلف محافظات الجمهورية، حيث يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

بناء على تكليف الرئيس السيسي.. عباس كامل يلتقي أبو مازن وبينيت لدعم التهدئة

 كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بالقيام بجولة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتم استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.


قرار جمهوري بتعيين المستشار عزت أبوزيد عبد الرحمن رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠٢١ بتعيين المستشار عزت أبوزيد عبد الرحمن أبوزيد سلام رئيسا لهيئة النيابة الادارية اعتبارا من ٢١ اغسطس ٢٠٢١.

 

هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة لعلاج الأورام والمناعة داخل مخزنين بالقاهرة

شن مفتشو هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، عدة حملات تفتيشية، انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على  فاعلية وجودة وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية.

يساهم في خفض وفيات كورونا بنسبة 70%.. الصحة تزف أخبارا سارة للمواطنين

 تضع الدولة المصرية صحة المواطن علي رأس أولوياتها، سواء من خلال التصدي لجائحة كورونا ، أو غيرها من الاختبارات التي نجحت الدولة فيها.


خاص بـ التحرش.. الرئيس يصدق علي تعديلات قانون العقوبات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٤١  لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧

مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة سفر لإلحاق العمالة بالخارج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج".

اهم الاخبار اخبار مصر الطقس عباس كامل الوزراء السيسي

ترشيحاتنا

نشرة العالم| طالبان: لا ديمقراطية في أفغانستان.. قرار كويتي بشأن مصر

أخبار الرياضة.. سوبر هاتريك لـ بامبو.. والإنتاج الحربي يحافظ على آماله في البقاء

كريم بامبو ينضم لأصحاب السوبر هاتريك في القرن الـ21

مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية : عدد طلابنا وصل إلى 11 ألفا

الظنان: توفير 128 ألفا من مهمات الوقاية لـ 11 ألف عامل نظافة

خبير مناعة يكشف مميزات علاج كورونا الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ