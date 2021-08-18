أهم الأخبار.. رئيس المخابرات العامة فى فلسطين وإسرائيل ..ودواء يساهم فى خفض وفيات كورونا بـ 70%

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الداخلية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة، على مختلف محافظات الجمهورية، حيث يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

بناء على تكليف الرئيس السيسي.. عباس كامل يلتقي أبو مازن وبينيت لدعم التهدئة

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بالقيام بجولة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتم استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.



قرار جمهوري بتعيين المستشار عزت أبوزيد عبد الرحمن رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠٢١ بتعيين المستشار عزت أبوزيد عبد الرحمن أبوزيد سلام رئيسا لهيئة النيابة الادارية اعتبارا من ٢١ اغسطس ٢٠٢١.

هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة لعلاج الأورام والمناعة داخل مخزنين بالقاهرة

شن مفتشو هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، عدة حملات تفتيشية، انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية.

يساهم في خفض وفيات كورونا بنسبة 70%.. الصحة تزف أخبارا سارة للمواطنين

تضع الدولة المصرية صحة المواطن علي رأس أولوياتها، سواء من خلال التصدي لجائحة كورونا ، أو غيرها من الاختبارات التي نجحت الدولة فيها.



خاص بـ التحرش.. الرئيس يصدق علي تعديلات قانون العقوبات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧

مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة سفر لإلحاق العمالة بالخارج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج".