بناء على تكليف الرئيس السيسي.. عباس كامل يلتقي أبو مازن وبينيت لدعم التهدئة

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بالقيام بجولة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتم استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

وثمن أبو مازن الجهود المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني.



كما التقى الوزير عباس كامل، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ومستشاره للأمن القومي، حيث تم خلال اللقاء بحث الجهود المصرية لدفع عملية السلام وإجراءات الحفاظ على التهدئة بكافة الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى بحث آخر مستجدات العلاقات المصرية - الإسرائيلية.

