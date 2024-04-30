المكرمية والخرز | ورش لتنمية المهارات الفنية لـ جوالة جامعة عين شمس

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة عين شمس ورش تنمية المهارات الفنية والكشفية لجوالي وجوالات عشائر كليات الجامعة في الفترة من الثامن والعشرين وحتي الثلاثين من أبريل الجاري بالمخيم الكشفي الدائم للجامعة بكلية الزراعة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

تضمن البرنامج التدريب على الحرف اليدوية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 (المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر) مثل المكرمية . الخرز ، الأركيت ، الكروشيه، إسترنج ارت وأيضا التدريب على الورش الكشفية حياة الخلاء لتنمية المهارات الإبداعية لدى الشباب.

شارك في البرنامج التدريبي عدد 60 جوالا وجوالة من عشائر كليات الجامعة ( الزراعة ، التجارة ، الآداب ، العلوم ، الحقوق ، التربية النوعية ، الألسن ، التربية ، التمريض).