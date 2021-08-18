يساهم في خفض وفيات كورونا بنسبة 70%.. الصحة تزف أخبارا سارة للمواطنين

تضع الدولة المصرية صحة المواطن علي رأس أولوياتها، سواء من خلال التصدي لجائحة كورونا ، أو غيرها من الاختبارات التي نجحت الدولة فيها.
وظهر ذلك من خلال عدد من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، سواء الخاصة بصحة المرأة ، 100 مليون صحة ، القضاء علي فيروس سي، بالإضافة إلى الكشف عن تلاميذ المدارس وإكتشاف وعلاج حالات النحافة والسمنة.
ولم يتوقف دور الدولة المصرية في المجال الصحي علي تلك المبادرات فحسب ، فجاءت جائحة كورونا التي خلقت حالة من الخوف العالمي في عدد من دول العالم، لتقف الدولة المصرية في مواجهة هذا الفيروس اللعين بتوجيهات من القيادة السياسية وتوافق بين كافة مؤسسات الدولة لنعبر موجات كورونا بأقل أضرار صحية وأقتصادية.
وفي مجال اللقاحات نجحت الدولة المصرية أن تكون من أولى الدول الإفريقية والمعدودة علي مستوى العالم في مجال تصنيع لقاحات كورونا، بالإضافة إلى توفير اللقاحات المستوردة للمواطنين، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأشخاص المطعمين.
دواء جديد يخفض وفيات كورونا للحالات المتأخرة بنسبة 70%.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد والذي يساهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، وذلك ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا في نسخته الخامسة.
جاء ذلك خلال فعاليات الـ " ويبينار العلمي" الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي ، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومديرين مستشفيات الصدر والحميات والعزل ورؤساء أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتعريف الأطباء بالعقار الجديد وآلية استخدامة ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا في نسخته الخامسة المحدثة.
تدريب الأطباء علي الدواء الجديد
وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى مشاركة جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بالويبينار العلمي، عبر تقنية "الكول كونفرانس" من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقديم الشرح النظري الوافي للأطباء والإجابة على جميع تساؤلاتهم حول بروتوكول العلاج وطرق التعامل مع المرضى خلال فعاليات الويبينار.
الفئات التي ستحصل علي الدواء الجديد
ومن جانبه أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، أن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوجرام.
عدد جرعات الدواء الجديد
ولفت "حسني" إلى أن العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة ، يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة، مشيراً إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوم ( 3 أشهر ) من تلقيه العقار.
وأكد "حسني" دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للجنة للتوصل إلى أحدث بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، مؤكداً على عمل اللجنة الدائم لاستحداث بروتوكولات العلاج والتوصل إلى أفضل العقاقر الطبية وأكثرها فعالية في علاج المرضى.