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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقار جديد..

يساهم في خفض وفيات كورونا بنسبة 70%.. الصحة تزف أخبارا سارة للمواطنين

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

 تضع الدولة المصرية صحة المواطن علي رأس أولوياتها، سواء من خلال التصدي لجائحة كورونا ، أو غيرها من الاختبارات التي نجحت الدولة فيها.

 

 وظهر ذلك من خلال عدد من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، سواء الخاصة بصحة المرأة ، 100 مليون صحة ، القضاء علي فيروس سي، بالإضافة إلى الكشف عن تلاميذ المدارس وإكتشاف وعلاج حالات النحافة والسمنة.

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ولم يتوقف دور  الدولة المصرية  في المجال الصحي علي تلك المبادرات فحسب ، فجاءت جائحة كورونا التي خلقت حالة من الخوف العالمي  في عدد من دول العالم، لتقف الدولة المصرية في مواجهة هذا الفيروس اللعين بتوجيهات من القيادة السياسية  وتوافق بين كافة مؤسسات الدولة لنعبر موجات كورونا بأقل أضرار صحية وأقتصادية. 

كورونا 

وفي مجال اللقاحات نجحت الدولة المصرية أن تكون من أولى الدول الإفريقية والمعدودة علي مستوى العالم في مجال تصنيع لقاحات كورونا، بالإضافة إلى توفير اللقاحات المستوردة للمواطنين، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأشخاص المطعمين. 

 

دواء جديد يخفض وفيات كورونا للحالات المتأخرة بنسبة 70%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد والذي يساهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، وذلك ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا في نسخته الخامسة.

 

جاء ذلك خلال فعاليات الـ " ويبينار العلمي" الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي ، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومديرين مستشفيات الصدر والحميات والعزل ورؤساء أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتعريف الأطباء بالعقار الجديد وآلية استخدامة ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا في نسخته الخامسة المحدثة.

تدريب الأطباء علي الدواء الجديد 

جانب من المؤتمر 

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى مشاركة جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بالويبينار العلمي، عبر تقنية "الكول كونفرانس" من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقديم الشرح النظري الوافي للأطباء والإجابة على جميع تساؤلاتهم حول بروتوكول العلاج وطرق التعامل مع المرضى خلال فعاليات الويبينار.

الفئات التي ستحصل علي الدواء الجديد 

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، أن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوجرام.

عدد جرعات الدواء الجديد 

لقاح كورونا 

ولفت "حسني" إلى أن العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة ، يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة، مشيراً إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوم ( 3 أشهر ) من تلقيه العقار.

وأكد "حسني" دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للجنة للتوصل إلى أحدث بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، مؤكداً على عمل اللجنة الدائم لاستحداث بروتوكولات العلاج والتوصل إلى أفضل العقاقر الطبية وأكثرها فعالية في علاج المرضى.

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