ياسر سيلمان يغازل جمهور القلعة بأغاني التراث.. والتهامي شيخ المنشدين في استقبال حافل بمسرح المحكي

بين الموسيقى العربية والإنشاد الدينى انقضت الأمسية الرابعة من فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وشهدت حضورا جماهيريا مكثفا حيث تم شغل جميع المقاعد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على السلامة العامة .

فعلى مسرح المحكى خطف الجمهور من مختلف المحافظات والفئات العمرية الأضواء باستقبال حافل لشيخ المنشدين ياسين التهامى الذى خلق حالة من السمو الوجدانى لترتقى المشاعر الى عنان السماء وانشد عدداً من ابيات الاشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوى والابتهالات وتفاعل معها الحضور .

سبقة حفلا غنائيا لمطرب الاوبرا ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو ايمن محيى الدين حيث غازل الجمهور بمجموعة مميزة من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية والتى نالت الاعجاب والاستحسان كان منها بانوراما لأعمال عبد الحليم حافظ ، الحلوة داير شباكها ، طاير يا هوا ، مبيسالش عليا ابدا ، كعب الغزال ، بهية وغيرها ، ومن الاعمال المعاصرة سلف ودين ، كما عزفت الفرقة فى بداية الحفل موسيقى فتافيت السكر .

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