الخارجية الأمريكية تعلق على القصف التركي الأخير لشمال العراق

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على القصف التركي الأخير لشمال العراق داعية لـ"وجوب احترام السيادة العراقية".

وقال قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية: "علمنا بالتقارير الصحفية المتعلقة بالعمليات التركية في شمال العراق".

وأضاف: "نعيد التأكيد على وجهة نظرنا بأن العمل العسكري في العراق يجب أن يحترم السيادة العراقية".

والثلاثاء استهدف الطيران التركي مركزا صحيا في قرية سكني بسنجار أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وقال موقع "رووداو" إن المركز كان يعالج مسؤولا في حزب العمال الكردستاني أصيب في عملية قصف السوق القديم في سنجار.

ووفقا للمعلومات التي أفاد بها الموقع قتل وأصيب عدد من مسؤولي وحدات مقاومة سنجار، خلال القصف التركي لسنجار يوم الثلاثاء حيث تم نقل المصابين إلى مركز صحي في قرية سكني، وتم قصف المركز الصحي من قبل الطائرات التركية.

وكان مسؤول قوات حزب العمال في سنجار مظلوم روژ يرقد في المركز الصحي الذي استهدفته الطائرات التركية.

يشار إلى أن طائرات تركية استهدفت الاثنين سيارة في مركز قضاء سنجار ما أدى إلى مقتل قيادي في وحدات مقاومة سنجار وإصابة 4 آخرين.