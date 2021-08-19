هدية أصلي.. إسعاد يونس تعرض برومو حلقة منى زكي في صاحبة السعادة

روجت الفنانة إسعاد يونس لحلقة الفنانة منى زكى فى برنامج صاحبة السعادة عبر حسابها بموقع انستجرام.

ونشرت إسعاد يونس برمو الحلقة وعلقت عليها :" رجعنالكم بهدية أصلى .. منى زكى ".

وأضافت إسعاد يونس :" استنوا الجزء الاول من حلقة النجمة منى زكى يوم الاثنين ١١ مساءا على DMC”.

وشوقت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس جمهورها لأولى حلقاتها ، حيث نشرت صورة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " مع الضيفة حيث لم تظهر وجهها.

وكتبت على الصورة :" تفتكروا مين هتبقى ضيفتي في إفتتاح الموسم الجديد من #صاحبة_السعادة؟ استنونا يوم الإثنين ٢٣ اغسطس".

برومو 200 جنيه.. إسعاد يونس بدون مكياج وليلى علوى بالحجاب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم 200 جنيه البرومو الأول للعمل، الذي من المقرر طرحه قريبا.

وظهر فى البرومو العديد من أبطال فيلم 200 جنيه على رأسهم هانى رمزى وأحمد السقا وأحمد رزق وخالد الصاوى ومى سليم، إضافة إلى الفنانة القديرة إسعاد يونس التى ظهرت بدون مكياج وترتدى جلباب أسود، وليلي علوى التى ظهرت من خلال شخصية محجبة، وغادة عادل التي تجسيد دور راقصة.

فيلم 200 جنيه،إخراج محمد أمين، تأليف أحمد عبد الله، ومن المقرر طرحه الشهر الجارى.