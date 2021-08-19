القباني: باسم مرسي لا يستحق العودة للزمالك.. ورحيل فتحي قرار خاطئ

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق أن باسم مرسي مهاجم فريق مصر للمقاصة لا يستحق العودة إلى صفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل .

وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

باسم مرسي مهاجم جيد وظهر مع الزمالك بشكل مميز في أول ثلاثة مواسم ، لكن بعد ذلك تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ ، لذلك أرى أن الفريق ليس بحاجة إلى جهوده في الوقت الحالي .

واختتم القباني : قرار إعارة مصطفى فتحي إلى سموحة ، قراراً خاطئاً ، فكنت أُفضل بقاء اللاعب بصفوف الزمالك ، فهو لاعب مميز وكان يستحق الحصول على فرصته .