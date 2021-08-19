أميرة أديب تكشف تفاصيل مسلسل تحقيق.. بطولة أحمد مالك ويعرض على WATCH iT

حلت النجمة الشابة أميرة أديب ضيفة على صبري زكي في برنامج “قول يا كبير” على محطة راديو “إنرجي 92.1”، للحديث عن مشاركتها في مسلسل “ولاد ناس” بدراما رمضان الماضي، وأعمالها القادمة.

وقالت أميرة أديب إن والدتها الفنانة منال سلامة كانت ترفض دخولها مجال التمثيل خوفا عليها من متاعبه، لكن والدها دعم الفكرة ويحرص دائما على أن تحقق ما تتمناه.

وأوضحت أميرة أديب أن فترة انتشار فيروس كورونا كانت لها نتائج سلبية على الكثيرين من بينها أسرتها، لكنها كانت إيجابية عليها بشكل شخصي بعدما أصبحت فيديوهاتها خلال فترة الحظر من الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مسلسل “تحقيق”

وتحدثت أميرة أديب في “قول يا كبير” عن مشاركتها في مسلسل “ولاد ناس” عبر التقدم لتجربة الأداء والنجاح بها، لكن بدايتها الحقيقية كانت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ تصويره في رمضان وتوقف قليلا ثم عاد العمل عليه حاليا.

وكشفت أميرة أديب تفاصيل مسلسل “تحقيق” الذي تقوم فيه بدور صغير، بحسب وصفها، لكنها تحبه جدا، قائلة إنه سيذاع على منصة watchit وهو بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، مي الغيطي وتارا عماد.

وعبرت عن سعادتها بالعمل مع هذا الفريق من الممثلين الذين تحبهم كثيرا، وكانت تتطلع للعمل معهم، وهم سبب تشجيعها على تقديم هذا الدور الذي تتحمس له.

وعن نشأتها في أسرة فنية، قالت أميرة أديب إنها كانت تذهب إلى مواقع التصوير مع والدها عادل أديب وللسينما الخاصة به الشهيرة "جود نيوز"، وتنبهر بهذا العالم منذ صغرها، كما كانت تحضر مع والدتها بروفات المسرح وتعلقت بهذا المجال مبكرا.

وأشارت أميرة أديب إلى أنها بدأت مجال التمثيل مبكرا، وكانت تلعب أدوارا في دروس الدراما في المدرسة، وقدمت مسرحيات منها روميو وجولييت، ثم توجهت للدراسة في أمريكا لمدة 3 سنوات وعادت بسبب الجائحة.

وكشفت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، عن تفاصيل معاناتها مع مرض فرط الحركة "ADHD".

وقالت أميرة أديب، ببرنامج "في البوكس"، إنها اكتشفت إصابتها بالمرض خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء دراستها.

وأضافت أميرة أديب أن مرض ADHD يختلف فيه الإنسان عن الآخر، قد تشاهد المسلسل وتجد الشخصية والأعراض التي تعاني منها مختلفة تماما عنها، وقد يشاهده شخص آخر ويجدها تشبهه.