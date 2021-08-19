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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السبت.. لينا شماميان ووائل الفشني على مسرح محكى القلعة

وائل الفشني ولينا
وائل الفشني ولينا شماميان

يقدم المطرب وائل الفشني حفلا فى الثامنة مساء السبت 21 أغسطس على مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29.

يتضمن حفل وائل الفشني مجموعة من الأعمال الغنائية منها ما تدمعيش يامايا ، واحة الغروب، ممكلة الغجر ، تتر بداية مسلسل طايع ، ماشى وشايل فوق كتافى حمل ، الهروب ، عينى اه ، يا مدعى الكبر ، ادعوك ، فاح المسك ، انا جايلك ، يا عاشقا ، انا لو شكيت اللى بيا وغيرها. 

يليه وفى العاشرة مساء تقدم المغنية السورية لينا شماميان باقة مميزة من أشهر أعمالها الخاصة منها بالي معاك ، هالأسمر اللون ، على موج البحر ، هنشوف ونعيش وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة باسلوبها المميز.

تفاصيل حفل ياسين التهامي

وبين الموسيقى العربية والانشاد الديني لشيخ المنشدين ياسين التهامي انقضت الأمسية الرابعة أمس، من فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وشهدت حضورا جماهيريا مكثفا حيث تم شغل جميع المقاعد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على السلامة العامة . 

فعلى مسرح المحكى خطف الجمهور من مختلف المحافظات والفئات العمرية الأضواء باستقبال حافل لشيخ المنشدين ياسين التهامي الذى خلق حالة من السمو الوجدانى لترتقى المشاعر الى عنان السماء وانشد عدداً من ابيات الاشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوى والابتهالات وتفاعل معها الحضور. 

سبقه حفلا غنائيا لمطرب الاوبرا ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو ايمن محيى الدين حيث غازل الجمهور بمجموعة مميزة من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية والتى نالت الاعجاب والاستحسان كان منها بانوراما لأعمال عبد الحليم حافظ ، الحلوة داير شباكها ، طاير يا هوا ، مبيسالش عليا ابدا ، كعب الغزال ، بهية وغيرها ، ومن الاعمال المعاصرة سلف ودين ، كما عزفت الفرقة فى بداية الحفل موسيقى فتافيت السكر .

وائل الفشني

كشف المطرب وائل الفشني كواليس مشاركته في مسرحية "ألمظ وسي عبده"، وسر قبوله تلك التجربة وكيف استعد لها.
وقال وائل الفشني: “استفدت كثيرا من تجربة مسرحية ”حدث في بلاد السعادة" مع المخرج مازن الغرباوي، وهو من حمسني للتواجد في "ألمظ وسي عبده" ولكن شعرت أن تجسيد شخصية بحجم المطرب عبده الحامولي كبير عليّ".
وذكر وائل الفشني: "العرض لم يكن سهلا واحتاج مني الكثير من التدريبات لكي أقف على تفاصيل الشخصية وقرأت كثيرًا وجلست مع المخرج مازن الغرباوي وتحدثنا عن ما يريده، ولكن كان هناك بعض المواقف التي أتعرض لها على المسرح، حيث أقوم بنسيان بعض الجمل المقرر أن أقولها، ولكن سرعان ما تداركت الموقف".

وائل الفشني لينا شماميان محكى القلعة فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ياسين التهامي

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