نتفنا شعرها.. بيرت واكد تكشف أسرار مشهد خناقة «حب ع ورق»

كشفت الفنانة بيرت واكد تفاصيل جديدة عن كواليس أحد المشاهد التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور ضمن أحداث مسلسل «حب ع ورق»، بعد تداول مقاطع من المواجهة التي جمعتها بالفنانة لانا داوود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بأداء الثنائي وواقعية المشهد.

وتحدثت بيرت واكد، خلال تصريحات تليفزيونية، عن الطريقة التي تم بها تنفيذ المشهد، مؤكدة أن الأجواء خلف الكاميرا كانت مختلفة تمامًا عما ظهر أمام الجمهور، إذ ساد التصوير حالة من المرح والانسجام بين فريق العمل، رغم أن المشهد نفسه اعتمد على الانفعال والمواجهة الحادة.

بيرت واكد تكشف كواليس خناقة «حب ع ورق»

أوضحت بيرت واكد، أن المواجهة التي ظهرت بينها وبين لانا داوود ضمن أحداث «حب ع ورق» كانت مشهدًا تمثيليًا بالكامل، ولم تكن انعكاسًا لأي خلاف حقيقي بين الفنانتين.

وأشارت إلى أن التحضير للمشهد بدأ من خلال بروفة سبقت التصوير، وهو ما ساعد فريق العمل على الوصول إلى الشكل النهائي للمواجهة، وضبط الحركة والانفعالات وتفاصيل الأداء قبل تشغيل الكاميرات.

وأكدت أن المشهد خرج بالصورة المطلوبة منذ المحاولات الأولى، ولم يكن بحاجة إلى عدد كبير من الإعادات، وهو ما ساعد على الحفاظ على عفوية الأداء وقوة التفاعل بين الشخصيتين.

وأضافت بيرت واكد أن انتشار المشهد وتفاعل الجمهور معه كانا دليلًا على أن المواجهة وصلت للمشاهد بصورة واقعية، خاصة أن بعض المتابعين تعاملوا مع المشهد وكأنه يعكس خلافًا حقيقيًا بين الفنانتين.

وبروح كوميدية، علقت الفنانة على تفاصيل المواجهة قائلة: «نتفنا شعرها»، في إشارة إلى طبيعة المشهد وما تضمنه من اشتباك وانفعال بين الشخصيتين.

تفاعل كبير مع مشاهد «حب ع ورق»

وشهد مسلسل «حب ع ورق» تفاعلًا ملحوظًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار عدد من المقاطع التي تتضمن مشاهد درامية ومواجهات بين أبطال العمل.

وعبرت بيرت واكد عن سعادتها بردود فعل الجمهور تجاه المسلسل، مؤكدة أن محبة المشاهدين وتفاعلهم مع الشخصيات والأحداث يمثلان دافعًا كبيرًا لها للاستمرار وتقديم المزيد من الأعمال المختلفة.

ولفتت إلى أن وصول مشاهد العمل إلى الجمهور وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعكسان حالة الاهتمام التي حظي بها المسلسل، مشيرة إلى أنها تقدر كثيرًا كل ردود الفعل التي وصلتها من المتابعين.

مشروع جديد في الطريق

وعلى صعيد أعمالها الفنية المقبلة، كشفت بيرت واكد عن وجود مشروع جديد تستعد له خلال الفترة المقبلة، لكنها فضلت الاحتفاظ بتفاصيله في الوقت الحالي، لحين اكتمال التحضيرات واتخاذ الخطوات النهائية الخاصة به.

وأكدت الفنانة أنها ستكشف التفاصيل للجمهور في الوقت المناسب، مطالبة متابعيها بالانتظار لمعرفة طبيعة العمل الجديد وفريقه وموعد بدء تنفيذه.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار اهتمام الجمهور بأعمال بيرت واكد، خاصة بعد ظهورها في «حب ع ورق» وتفاعل المشاهدين مع الشخصية التي تقدمها ضمن الأحداث.

هل تشارك بيرت واكد في رمضان 2027؟

وعن إمكانية ظهورها في موسم دراما رمضان 2027، لم تحسم بيرت واكد موقفها بشكل نهائي، موضحة أن هناك بالفعل تحضيرات لعمل جديد، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل.

كما نفت ما تردد بشأن ارتباط المشروع الجديد بالفنانة ماغي بو غصن، مؤكدة أن العمل الذي يتم التحضير له لا يجمعها بها، على عكس ما تردد خلال الفترة الماضية.

وشددت على أن الحديث عن مشروعاتها المقبلة لا يزال في إطار التحضيرات، وهو ما يجعل من المبكر الكشف عن جميع التفاصيل أو الإعلان عن موعد محدد لبدء التصوير.

حقيقة العمل الكوميدي مع جيسي عبده ومعتصم النهار

وتطرقت بيرت واكد كذلك إلى الأنباء التي تحدثت عن إمكانية مشاركتها في عمل كوميدي يجمع الفنانة جيسي عبده والفنان معتصم النهار.

وأوضحت أن الحديث عن هذا المشروع كان موجودًا بالفعل، إلا أن الأمور لم تصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي حتى الآن، وبالتالي لا يمكن تأكيد مشاركتها في العمل أو تحديد موعد لتنفيذه.

وتؤكد تصريحات بيرت واكد أن لديها عددًا من الخطوات الفنية التي يجري الإعداد لها، إلا أن تفاصيل هذه المشروعات ستظل معلقة لحين اكتمال الاتفاقات والإعلان عنها رسميًا.

بيرت واكد: سعيدة بمحبة الجمهور

وفي ختام حديثها، أعربت بيرت واكد عن امتنانها للجمهور على دعمه وتفاعله مع تجربتها في «حب ع ورق»، مؤكدة أن ردود الفعل التي تلقتها جعلتها تشعر بالسعادة تجاه العمل وما قدمته من خلاله.

وأشارت إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لمواصلة نشاطها الفني من خلال أعمال جديدة، سواء جاءت مشاركتها ضمن موسم رمضان 2027 أو من خلال أعمال تعرض خارج الموسم الرمضاني، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات فنية جديدة ستكشف عن تفاصيلها تباعًا.