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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة زياد العليمي و٥ أخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

أرشيفية
أرشيفية

 قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل زياد العليمي و٥ أخرين لمحاكمتهم فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة، لجلسة ٢ سبتمبر لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة.

 

وكان طلب دفاع المتهمين رد هيئة المحكمة.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.

 

 وكان وصل إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، زياد العليمي و٥ أخرين، لحضور جلسة محاكمتهم فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة.

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