جامعة الكويت: قبول 9839 طالبا وطالبة على فصلين

بعد مضي 3 أيام على اجتماع مجلس جامعة الكويت، أعلن الأمين العام للجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي العياش اليوم موافقة مجلس الجامعة على زيادة الطاقة الاستيعابية في أعداد المقبولين للعام الجامعي 2021/2022، حيث وافق مجلس الجامعة على قبول 9839 طالبٍا وطالبة، على أن يتم العرض على مجلس الجامعات الحكومية لاعتماد أعداد المقبولين.

وأوضح العياش في تصريح صحافي أنه في حال اعتماد مجلس الجامعات الحكومية لأعداد المقبولين سيتم قبول 6412 طالبا وطالبة للفصل الدراسي الأول و2978 طالبا وطالبة المرحل قبولهم للفصل الدراسي الثاني، و449 طالبا وطالبة من المقبولين المؤجل قبولهم للفصل الدراسي الثاني وفق سياسة القبول لحصولهم على نسبة أقل من 75% للعلمي و80% للأدبي.

وأكد أن قبول هذه الاعداد تأتي شريطة توفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه الزيادة الاستثنائية في أعداد الطلبة المقبولين.

وذكر العياش أن جامعة الكويت قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ عن المقبولين في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، حيث تم قبول 244 طالبا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022، ليصبح العدد الإجمالي للمقبولين في جامعة الكويت 10083 طالبا وطالبة في جميع الكليات الجامعية العلمية والإنسانية والكليات الطبية للعام الجامعي 2021/2022، بزيادة تقدر بــ 3145 طالبا وطالبة على الطاقة الاستيعابية للقبول في جامعة الكويت.