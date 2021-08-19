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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. أنباء عن تعديل حكومي ضخم يشمل وزارات سيادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية أن هناك توقعات تشير إلى إجراء تعديل وزاري ضخم يشمل مالا يقل عن 5 وزراء في حكومة الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد.

وقالت الصحيفة الكويتية نقلاً عن مصادر حكومية إن "لتوقعات تشير إلى أن التعديل الوزاري سيكون في منتصف سبتمبر المقبل، وأن التغيير يمكن أن يشمل بين 3 و5 وزراء".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر محلية رفيعة قولها إن "الحكومة الكويتية تدرس دخول دور الانعقاد المقبل، بتغيير وزاري موسع، سيشمل وزيرًا أو وزيرين من وزراء السيادة، كما أنه سيطول 4 حقائب وزارية أخرى، على رأسها حقيبة وزارة المالية".

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وتأتي هذه التوقعات عقب ساعات من إعلان وزير مالية الكويت خليفة حمادة تقديم استقالته ووضعها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

وقالت "الراي"، إن الوزير حمادة قدم استقالته "وبشكل بالغ السرية" قبل أيام إلى رئيس مجلس وزراء الكويت مشيرة إلى أنه "ماض في عمله إلى أن يتم الإعلان عن قبول استقالته أو تشكيل حكومة جديدة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن أسباب عديدة دفعت الوزير حمادة لتقديم استقالته، ومنها "شعوره بأنه ليس صاحب قرار في كثير من الموضوعات، وعدم مشاركته في اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعدم إقرار ترشيحاته لشغل أكثر من منصب قيادي في الوزارة ومن ضمنها منصب الوكيل، وأزمة شح السيولة، والتهديدات المتتالية باستجوابه، وسحب القرارات المتعلقة بالأسواق المنتهية عقودها منه وإسنادها إلى لجنة من خارج الوزارة".

 

 

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