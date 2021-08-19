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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الأقصر تنهي استعداداتها لبدء التنسيق الإلكتروني بمعامل الكليات

صدى البلد

 

عقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسؤولي شئون الطلاب وأمناء المعامل بالكليات، ومدير مركز المعلومات بالجامعة، للوقوف على اخر استعدادات تجهيز معامل التنسيق الالكتروني بالكليات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل الرغبات بمعامل الحاسب الألى بالجامعة.


وأضاف رئيس الجامعة، أن تسجيل رغبات المرحلة الأولى يبدأ اعتبارًا من يوم السبت 21 أغسطس ولمدة 5 أيام تنتهى مساء الأربعاء 25 أغسطس بحد أدنى 5ر362 درجة بنسبة 88.41% للعلوم و328 درجة بنسبة 80% للرياضيات و369.5 بنسبة 65.73 للأدبي، موضحا أنه تم تجهيز ثلاثة معامل بطاقة 150 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق والفنون الجميلة.

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وأشار الدكتور محمد محجوب، إلى أنه تيسيرًا على الطلاب يتواجد بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة المختصين من شبكة المعلومات وشئون التعليم والطلاب، لمساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات بشكل صحيح، مؤكدا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتعقيم مقار التنسيق وتهيئة الجو الملائم للطلاب خلال إجراءات التنسيق.

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