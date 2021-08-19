عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

صدى البلد

جرت العادة أنه فى مثل التوقيت من كل عام تحبس الأنفاس فى انتظار نتيجة الماراثون الذي فى سبيله  هان كل شيء ، الوقت و الجهد والمال و صفو البال.

الثانوية العامة ، أيا كان نظامها وزمنها ، كانت ولازالت كابوس يطبق على أنفاس الأهالي والأبناء على حد سواء ، وكأن اعلان نتيجة ماراثون كليات القمة بمثابة يوم القيامة الذي سيفرق كل طالب بعمله، اما الجنة او النار وفقا لمجموع درجاته.

يعقب اعلان النتيجة المرتقبة  اخبار من نوعية ارتفاع حالات الانتحار و انهيارات عصبية والاختفاء عن المنازل فيما تتناول تلك التبعات المؤلمة و اللحظات القاسية العالم الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالجد و بعض الهزل .

اعذرهم، كنت مثلهم ، و كانت عائلتي يعتصرها نفس القلق، لكن اى قلق هذا مقابل حياة الابن وسلامته النفسية، اى فرحة تلك بمجموع درجات لبعض الوقت بينما لم نلحظ ان اوائل الثانوية العامة فى سالف السنوات واصلوا تفوقهم وحققوا انجازات مشهود لها فيما بعد بينما حقق من حصل على درجات اقل عديد من النجاحات و تجاوزوا الصعاب.

الثانوية العامة ليست آخر الدنيا، والنجاح ليس مجموع درجات، و الدراسة ليست كل هدف فى الدنيا ، هذا ما قالته لى تجربتى فى كلية الإعلام باعتبارها كلية قمة دخلتها برغبة قوية واندفاع واعترف رغم تفوقي بها أيضا انها كانت أكبر جريمة  فى حق نفسي وافقدتنى الثقة في معظم قراراتي.

لذا ادعوا كل طالب يستعد لهذه المرحله المهمة الا ينساق وراء رغبته فقط، لكن عليه ان يقيم قدراته ايضا ، والقدرة على التكيف مع المهنة، و مدى حاجة سوق العمل لها ، وعلى اولياء الامور ان يلتقطوا الأنفاس قليلا ، فالنجاح مقترن باختيار الفرد لنفسه ليتحمل جريرته خيرها او شرها كما أن التفوق في الثانوية العامة لن يمنح ابنك مفتاح الجنة.

ترشيحاتنا

مران الزمالك.. تخفيف الحمل البدني قبل لقاء سيراميكا في الدوري

اتفاق بين الطاقة الذرية ومعمل تحليل متبقيات المبيدات .. تفاصيل

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين

الزمالك يقرر التجديد لـ أيمن حفني موسمًا

دفن الجنين دون الصلاة عليه .. البحوث الإسلامية يوضح الحكم

مدرس مساعد مخ وأعصاب: لا يوجد بديل للعلاج الجيني لمرضى ضمور العضلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

طارق شوقي يكشف تفاصيل إلزام العاملين بالتعليم بالتطعيم بلقاح كورونا قبل بدء الدراسة

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أزمة التفويت تشتعل.. المقاصة يشكو مالك وادى دجلة لوزير الرياضة رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

آلاء خليل زيدان تكتب: سلبيات تُهدد قِيَم المجتمع

منى عاشور تكتب: يا دعاة المادة دعوا الصنعة لصانعها

سارة محمد منسي تكتب: نقطة نور وسط العتمة

د. محمد حجاب يكتب: كليات القمة بين الوهم والحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ