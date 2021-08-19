عودت الحركة المرورية لطبيعتها بنفق الفطيم بالقاهرة الجديدة

عادت الحركة المرورية لطبيعتها عقب إزالة الآثار الناتجة عن كسر ماسورة مياه بنفق الفطيم بالقاهرة الجديدة.

وصرح مصدر أمنى بأن هناك انتشارا مروريا مُكثفا لتسيير الحركة المرورية نتيجة كسر ماسورة مياة بمنطقة نفق الفطيم بالقاهرة الجديدة.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، نتيجة كسر ماسورة مياه بمنطقة نفق الفطيم بالقاهرة الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن كسر الماسورة بالطريق القادم من المعادى اتجاه السلام مما يؤثر على حركة المرور بمناطق الدائرى ومخارج التجمع، ويتم الآن التعامل وشفط تجمعات المياه.