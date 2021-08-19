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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كل ما تريد معرفته حول جدري الماء عند الأطفال

جدري الأطفال
جدري الأطفال

يسبب جدري الماء ظهور بقع (طفح جلدي) ويمكن أن يجعل الطفل يشعر بالتوعك بشكل عام، ويهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض حتى يذهب المرض. 
 

كما أن الشفاء التام أمر معتاد عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، المضاعفات الخطيرة نادرة الحدوث ولكن من المرجح أن تحدث عند الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

 

جدري الماء هو عدوى يسببها فيروس الحماق النطاقي، يعاني معظم الأطفال من جدري الماء في مرحلة ما، الأكثر شيوعًا ، يصاب الأطفال بجدري الماء قبل سن 10 سنوات، يصنع الجهاز المناعي بروتينات تسمى الأجسام المضادة أثناء العدوى، هذه تحارب الفيروس ومن ثم توفر حماية مدى الحياة ضده (مناعة)، لذلك ، من غير المألوف أن تصاب بأكثر من نوبة واحدة من جدري الماء في حياتك.

 

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أعراض جدري الماء


غالبًا ما تبدأ درجات الحرارة المرتفعة (الحمى) والأوجاع والصداع يومًا أو نحو ذلك قبل ظهور الطفح الجلدي.
ثم تتطور إلى بثور صغيرة وتتسبب في الحكة.

فقدان الشهية أو مشاكل التغذية .

علاج جدري الماء عند الأطفال

يهدف العلاج بشكل أساسي إلى تخفيف الأعراض ومحاولة جعل طفلك مرتاحًا قدر الإمكان بينما يتعامل جهاز المناعة مع الفيروس.

كريم مهدئ (مطري) قد يساعد في الحكة. 

قد تساعد مضادات الهيستامين المهدئة (في قرص أو دواء سائل) في النوم إذا كانت الحكة مشكلة.  

ألبس الأطفال ملابس مريحة حتى لا يشعروا بالبرد أو السخونة الزائدة، استخدم أقمشة ناعمة باردة مثل القطن.
 

يمكنك إعطاء الباراسيتامول لخفض درجة الحرارة.

 

المصدر patient

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